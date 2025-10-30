Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский получил оценку за матч девятого тура Серии А 2025/26 против команды Кремонезе (0:2).

Статистический портал WhoScored поставил Руслану 6.2 балла. Украинец провел на поле все 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе Кремонезе Федерико Бонаццоли (8.3). Известный английский нападающий гостей Джейми Варди получил 7.0 балла.

В таблице чемпионата Италии Дженоа занимает последнее, 20-е место с тремя очками. У Кремонезе 14 пунктов и восьмая строчка.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Кремонезе (0:2)