Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A
29 октября грифоны уступили команде Кремонезе со счетом 0:2 в девятом туре чемпионата
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский получил оценку за матч девятого тура Серии А 2025/26 против команды Кремонезе (0:2).
Статистический портал WhoScored поставил Руслану 6.2 балла. Украинец провел на поле все 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями.
Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе Кремонезе Федерико Бонаццоли (8.3). Известный английский нападающий гостей Джейми Варди получил 7.0 балла.
В таблице чемпионата Италии Дженоа занимает последнее, 20-е место с тремя очками. У Кремонезе 14 пунктов и восьмая строчка.
Оценки WhoScored за матч Дженоа – Кремонезе (0:2)
