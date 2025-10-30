Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A
Италия
30 октября 2025, 07:25 |
579
0

Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A

29 октября грифоны уступили команде Кремонезе со счетом 0:2 в девятом туре чемпионата

30 октября 2025, 07:25 |
579
0
Определена оценка Малиновского за проигранный матч Дженоа в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский получил оценку за матч девятого тура Серии А 2025/26 против команды Кремонезе (0:2).

Статистический портал WhoScored поставил Руслану 6.2 балла. Украинец провел на поле все 90 минут и не сумел отличиться результативными действиями.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе Кремонезе Федерико Бонаццоли (8.3). Известный английский нападающий гостей Джейми Варди получил 7.0 балла.

В таблице чемпионата Италии Дженоа занимает последнее, 20-е место с тремя очками. У Кремонезе 14 пунктов и восьмая строчка.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Кремонезе (0:2)

По теме:
Гасперини оценил игру Довбика в матче Ромы, в котором украинец забил гол
ФОТО. Забил впервые за месяц: лицо и эмоции Довбика после гола за Рому
Пиза – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Руслан Малиновский Дженоа Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored Джейми Варди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Футбол | 30 октября 2025, 06:22 0
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча
Арсенал – Брайтон – 2:0. Нванери и Сака. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги 2025/26

В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
Футбол | 30 октября 2025, 00:23 2
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона
В Испании вынесли вердикт Лунину после матча Реал – Барселона

Журналист оценил отношение к работе украинского вратаря

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:34
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 6
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 274
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 8
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем