  Сабо рассказал, чем закончился конфликт Шовковского и Ярмоленко
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 22:22
Сабо рассказал, чем закончился конфликт Шовковского и Ярмоленко

Йожеф уверен, что оба помирились

Сабо рассказал, чем закончился конфликт Шовковского и Ярмоленко
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал причину двух подряд побед киевлян в последних матчах.

«Шовковский с Ярмоленко помирились – есть результат. Думаю, вот она – главная причина двух подряд побед над непростыми соперниками. Поговорили между собой и наконец-то решили проблему», – отметил Йожеф Сабо.

29 октября «Динамо» и «Шахтер» сыграли в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Встреча прошла на стадионе им. В. Лобановского. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал национального кубка.

