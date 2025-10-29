Англия29 октября 2025, 21:37 | Обновлено 29 октября 2025, 21:47
Арсенал, Челси, Ливерпуль, Ман Сити. Стартовые составы на матчи Кубка лиги
В этот игровой день пройдут 5 матчей кубкового турнира
Вечером 29 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.
В этот игровой день пройдут 5 матчей Кубка. Стали известны стартовые составы.
Днем ранее в 1/4 финала вышли команды Брентфорд, Фулхэм и Кардифф Сити.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
- 21:45 Арсенал – Брайтон
- 21:45 Вулверхэмптон – Челси
- 21:45 Ливерпуль – Кристал Пэлас
- 21:45 Суонси – Манчестер Сити
- 22:00 Ньюкасл – Тоттенхэм
Стартовые составы на матчи Кубка английской лиги
