  Арсенал, Челси, Ливерпуль, Ман Сити. Стартовые составы на матчи Кубка лиги
Англия
29 октября 2025, 21:37 | Обновлено 29 октября 2025, 21:47
Арсенал, Челси, Ливерпуль, Ман Сити. Стартовые составы на матчи Кубка лиги

В этот игровой день пройдут 5 матчей кубкового турнира

Арсенал, Челси, Ливерпуль, Ман Сити. Стартовые составы на матчи Кубка лиги
Carabao Cup

Вечером 29 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.

В этот игровой день пройдут 5 матчей Кубка. Стали известны стартовые составы.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Днем ранее в 1/4 финала вышли команды Брентфорд, Фулхэм и Кардифф Сити.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

  • 21:45 Арсенал – Брайтон
  • 21:45 Вулверхэмптон – Челси
  • 21:45 Ливерпуль – Кристал Пэлас
  • 21:45 Суонси – Манчестер Сити
  • 22:00 Ньюкасл – Тоттенхэм

Стартовые составы на матчи Кубка английской лиги

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
