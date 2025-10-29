Арсенал, Челси, Ливерпуль, Ман Сити. Стартовые составы на матчи Кубка лиги

Вечером 29 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка английской лиги.

В этот игровой день пройдут 5 матчей Кубка. Стали известны стартовые составы.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Днем ранее в 1/4 финала вышли команды Брентфорд, Фулхэм и Кардифф Сити.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

21:45 Арсенал – Брайтон

21:45 Вулверхэмптон – Челси

21:45 Ливерпуль – Кристал Пэлас

21:45 Суонси – Манчестер Сити

22:00 Ньюкасл – Тоттенхэм

Стартовые составы на матчи Кубка английской лиги