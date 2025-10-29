ФОТО. Новый топовый центрфорвард. Ярмоленко поразил ворота Шахтера

Во втором тайме матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером киевляне, проигрывая 0:1 после гола Луки Мейреллиша, сумели отыграться.

Мяч забил лидер Динамо Андрей Ярмоленко, который второй матч кряду играет на позиции центрального нападающего, а не вингера, и снова забивает.

В прошлом туре УПЛ Андрей отметился в воротах Кривбасса.