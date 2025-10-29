Кубок Украины29 октября 2025, 19:39 | Обновлено 29 октября 2025, 19:46
660
0
ФОТО. Новый топовый центрфорвард. Ярмоленко поразил ворота Шахтера
Лидер киевлян сравнял счет
660
0
Во втором тайме матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером киевляне, проигрывая 0:1 после гола Луки Мейреллиша, сумели отыграться.
Мяч забил лидер Динамо Андрей Ярмоленко, который второй матч кряду играет на позиции центрального нападающего, а не вингера, и снова забивает.
В прошлом туре УПЛ Андрей отметился в воротах Кривбасса.
