ФОТО. Новый топовый центрфорвард. Ярмоленко поразил ворота Шахтера

Кубок Украины
29 октября 2025, 19:39 | Обновлено 29 октября 2025, 19:46
Лидер киевлян сравнял счет

Во втором тайме матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером киевляне, проигрывая 0:1 после гола Луки Мейреллиша, сумели отыграться.

Мяч забил лидер Динамо Андрей Ярмоленко, который второй матч кряду играет на позиции центрального нападающего, а не вингера, и снова забивает.

В прошлом туре УПЛ Андрей отметился в воротах Кривбасса.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
