Сергей ШИЩЕНКО: «Буковина прежде всего сильна своей командной игрой»

В сезоне 2025/26 «Буковина» идет без поражений. Команда стартовала с двух ничьих, а затем выиграла 11 поединков в Первой лиге подряд и лидирует в турнирной таблице. Наставник «Буковины» Сергей Шищенко стал тренером месяца в сентябре, и претендует на это звание по итогам октября.

– Насколько приятно и важно для вас признание лучшим тренером сентября в Первой лиге?

– Всегда приятно побеждать в такой почетной номинации. Благодарен всей команде, ведь это наш общий успех. Шаг за шагом двигаемся к своей цели. Пытаемся совершенствоваться от матча к матчу. Эта награда есть подтверждение правильности нашего пути.

– В сентябре Буковина выиграла все четыре матча. Наверное, больше всего запомнилась победа во Львове, ведь забить победный мяч Фениксу-Мариуполю удалось на 90+5 минуте?

– Соглашаюсь с вами, ведь это был очень эмоциональный матч. Мы выигрывали, но потом упустили свое преимущество. Ребята играли до последнего и все же вырвали эту сверхважную победу. Приятно было пережить эти эмоции после гола на последних секундах. Был уверен, что мы можем дожать соперника. Эта игра запомнится мне навсегда.

– Уверенная победа в Киеве против Левого Берега придала вам необходимую уверенность? Показалось, что легко переиграли соперника, который в прошлом сезоне играл в УПЛ…

– По счету можно сказать, что выиграли легко, но нужно было приложить максимум усилий для такого результата. Левый Берег тоже создавал нам проблемы, но мы смогли заслуженно победить. Всегда приятно выигрывать у соперников, игравших в УПЛ. В психологическом плане получили нужный заряд уверенности.

– В этом сезоне неоднократно ваша команда забивает в конце встречи. Это свидетельствует о хорошей функциональной готовности или все же на первый план выходят индивидуальное мастерство?

– Считаю, что здесь не следует выделять что-то одно. Безусловно, индивидуальное мастерство игроков многое решает, но стоит отметить хорошую функциональную готовность. Счастлив, что в конце матчей нам удается дожимать соперников. К счастью, начали забивать и в начале матчей.

– Насколько для вас важно, чтобы команда не просто побеждала, а еще и играла качественно?

– Мы всегда стремимся порадовать болельщиков своей игрой, ведь мы играем для них. Благодарен футболистам, которые понимают и претворяют в жизнь мои требования. Буковина всегда пробует играть с позиции силы. Ребята понимают, что им нужно делать в той или иной игровой ситуации. Буковина доминирует над своими соперниками и это нам придает уверенность. Безусловно, не всегда удается играть зрелищно, но мы стараемся. Результат выходит на первый план, но и качество игры для нас очень важно.

– Можно сказать, что экс-игроки Оболони сейчас лидеры Буковины? Также стоит упомянуть о Дахновском, который является очень полезным игроком для вашей команды.

– Не хочу кого-то конкретного выделять, ведь мы, прежде всего, сильны своей командной игрой. Удалось сплотить футболистов, уже игравших за Буковину и новичков. Благодарен футболистам за то, что они понимают друг друга и демонстрируют содержательную игру. У нас на футбольном поле все лидеры и игроки дополняют друг друга.

– В сентябре немало забивал капитан команды Богдан Бойчук, но в последнее время он получает немного игровой практики. Это свидетельствует о существенной конкуренции на этой позиции в вашей команде?

– Безусловно, здоровая конкуренция должна быть в любой команде. Без этого невозможно достичь прогресса. У Богдана было микроповреждение, которое не позволяло ему играть на 100%. Для того чтобы вернуть свою оптимальную форму понадобилось время. В матче против Ворсклы он уже играл в стартовом составе.

– Тщательно ли вы следите за игрой Буковины-2? Может, уже кого-нибудь из молодых игроков можете отметить?

– Слежу за каждой игрой нашей второй команды. Молодым футболистам не хватает стабильности, но некоторые матчи они играют качественно. Есть перспективные игроки, которые могут выйти на новый уровень в своем развитии. Надо своей стабильной игрой заслужить шанс дебютировать в первой команде. Со временем кто-нибудь из этих ребят может получить свой шанс. Мы за ними следим.

– Против Буковины все настраиваются максимально и играют от защиты. Насколько сложно раскрывать массированную защиту соперников? В позиционной игре вашей команде еще следует прибавлять?

– Всегда стремлюсь к тому, чтобы команда играла с позиции силы против любого соперника. Мы должны контролировать мяч, доминировать. В тренировочном процессе акцентируем внимание на том, как раскрывать массированную защиту соперника. Это очень непросто, но мы с каждой тренировкой прогрессируем. Необходимо играть быстро и вариативно. Также акцентируем внимание на дальних ударах. Считаю, что наша работа приносит свои плоды.

Никогда не жалуюсь на график. Если один или два месяца у команды много матчей, это нормально. Футболисты для этого и тренируются, чтобы потом играть. Считаю, что в функциональном плане у нас нет проблем. Организм спортсменов должен с этим справляться. Иногда производим точечную ротацию, но на рисунок игры это не влияет. Для меня не проблема, когда у команды по два матча в неделю. Наша команда к этому готова.