Нью-Йорк Сити минимально одолел Шарлотт в первом матче 1/8 финала MLS
Автором единственного забитого мяча стал костариканец Алонсо Мартинес
В ночь на 29 октября состоялся первый матч 1/8 финала Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Главным героем встречи стал нападающий из Коста-Рики Алонсо Мартинес, который огорчил соперника на 34-й минуте. В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 19 голов за 33 матча.
«Шарлотт» пытался восстановить паритет, однако все попытки забить в ворота американца Мэттью Фриса завершились неудачно. Ответная игра между этими командами состоится 1 ноября.
Major League Soccer, 1/8 финала. 29 октября
Шарлотт – Нью-Йорк Сити – 0:1
Гол: Алонсо Мартинес, 34
Видеообзор матча:
События матча
