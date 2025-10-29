Нью-Йорк Сити минимально одолел Шарлотт в первом матче 1/8 финала MLS

В ночь на 29 октября состоялся первый матч 1/8 финала Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити». Гости одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Главным героем встречи стал нападающий из Коста-Рики Алонсо Мартинес, который огорчил соперника на 34-й минуте. В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 19 голов за 33 матча.

«Шарлотт» пытался восстановить паритет, однако все попытки забить в ворота американца Мэттью Фриса завершились неудачно. Ответная игра между этими командами состоится 1 ноября.

Major League Soccer, 1/8 финала. 29 октября

Шарлотт – Нью-Йорк Сити – 0:1

Гол: Алонсо Мартинес, 34

Видеообзор матча: