Италия
29 октября 2025, 09:23 |
Легенда Ромы высказался о возможном назначении Спаллетти в Юве

Тотти считает Лучано прекрасным специалистом

Легенда Ромы высказался о возможном назначении Спаллетти в Юве
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Франческо Тотти и Лучано Спаллетти

Бывший вингер «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о возможном назначении итальянского специалиста Лучано Спаллетти на пост рулевого «Ювентуса».

«Да, слышал, что является одним из кандидатов в «Ювентус» (Лучано Спаллетти – Прим.ред.). Назначение станет отличным ходом для клуба. Спаллетти – отличный специалист, он всегда нацелен на самый высокий результат», – приводит слова 49-летнего Тотти издание Calciomercato.

На этой неделе руководство туринского клуба отправило в отставку хорватского специалиста Игора Тудора и весь его тренерский штаб.

На данный момент «старая синьора» идет на 8-ой строчке итальянской Серии А.

Ранее Спаллетти высказался о своем возможном назначении на пост тренера «Юве». Он также заявил, что всегда ходит на матчи с участием туринской команды.

Франческо Тотти Лучано Спаллетти Ювентус чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: Calciomercato
