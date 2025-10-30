Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает позицию нападающего самой слабой в киевском гранде.

«Самый сильный нападающий Динамо? Нападающих в Динамо нет, если на этой позиции играет Ярмоленко», – отметил Виктор Леоненко.

В этом сезоне УПЛ киевское «Динамо» забило 27 голов и занимает вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. У нападающего киевлян Герреро три гола, у Пономаренко – два, а Бленуце в УПЛ пока не забивал.

Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.