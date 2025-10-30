Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Бывший футболист недоволен нападающими команды
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает позицию нападающего самой слабой в киевском гранде.
«Самый сильный нападающий Динамо? Нападающих в Динамо нет, если на этой позиции играет Ярмоленко», – отметил Виктор Леоненко.
В этом сезоне УПЛ киевское «Динамо» забило 27 голов и занимает вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. У нападающего киевлян Герреро три гола, у Пономаренко – два, а Бленуце в УПЛ пока не забивал.
Ранее бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко высказался о результатах сегодняшнего «Динамо» и отметил, что бы Григорий Суркис сделал с тренером за такие показатели.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 из 14 побед подряд во всех турнирах
Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча
Звісно, Леон не дивився )