Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини отличился красивым жестом по отношению к своему украинскому одноклубнику Артему Довбику, сообщает Forza Roma.

Так, после окончания матча 8-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (1:0) 29-летний полузащитник римлян обнял нападающего и повел его к трибунам с фанатами своей команды. Они поблагодарили болельщиков за поддержку, а те аплодировали им в ответ.

Этот эпизод попал на видео. Довбик начал матч с «Сассуоло» на скамейке запасных «Ромы». На поле Артем вышел на 50-й минуте. Результативными действиями в этой встрече украинец не отметился.

ВИДЕО. Капитан Ромы отличился красивым жестом по отношению к Довбику