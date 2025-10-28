ВИДЕО. Капитан Ромы отличился красивым жестом по отношению к Довбику
Лоренцо Пеллегрини пытается поддержать украинца
Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини отличился красивым жестом по отношению к своему украинскому одноклубнику Артему Довбику, сообщает Forza Roma.
Так, после окончания матча 8-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (1:0) 29-летний полузащитник римлян обнял нападающего и повел его к трибунам с фанатами своей команды. Они поблагодарили болельщиков за поддержку, а те аплодировали им в ответ.
Этот эпизод попал на видео. Довбик начал матч с «Сассуоло» на скамейке запасных «Ромы». На поле Артем вышел на 50-й минуте. Результативными действиями в этой встрече украинец не отметился.
Notato subito in diretta, da qui si vede ancora meglio.— 🐺 (@asrsupporter) October 28, 2025
Pellegrini che al fischio finale porta Dovbyk sotto il settore a prendersi gli applausi.
Gesto da Capitano, con o senza fascia al braccio. pic.twitter.com/WWpMMO0QY5
