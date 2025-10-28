Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Капитан Ромы отличился красивым жестом по отношению к Довбику
Италия
28 октября 2025, 18:27
Лоренцо Пеллегрини пытается поддержать украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини отличился красивым жестом по отношению к своему украинскому одноклубнику Артему Довбику, сообщает Forza Roma.

Так, после окончания матча 8-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (1:0) 29-летний полузащитник римлян обнял нападающего и повел его к трибунам с фанатами своей команды. Они поблагодарили болельщиков за поддержку, а те аплодировали им в ответ.

Этот эпизод попал на видео. Довбик начал матч с «Сассуоло» на скамейке запасных «Ромы». На поле Артем вышел на 50-й минуте. Результативными действиями в этой встрече украинец не отметился.

видео Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Серия A чемпионат Италии по футболу фанаты болельщики
Антон Романенко
