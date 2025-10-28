Гвардиола рассказал о сроках восстановления Родри
Испанец уже частично тренируется с командой
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника и лидера команды Родри, который получил травму в матче 7-го тура АПЛ с «Брентфордом».
«Пока что нет конкретных сроков возвращения Родри. Он еще не готов.
Конечно, он улучшает форму, частично тренируется с нами. Но после того, что произошло дважды ранее, из-за предыдущих травм мышц, мы будем наблюдать за его развитием на этой неделе».
Отметим, что в этом сезоне Родри сыграл всего 7 матчей во всех турнирах, пропустив длительное время из-за проблем с мышцами.
🚨 Guardiola: “There’s no timeframe for Rodri’s return yet. He’s not ready yet”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2025
“For sure he’s getting better, training with us partially. But after what happened two times, prior incidents in muscular, we're going to see how he evolves this week”. pic.twitter.com/wKgBA196EM
