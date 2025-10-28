Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гвардиола рассказал о сроках восстановления Родри
Англия
28 октября 2025, 16:25 | Обновлено 28 октября 2025, 16:26
137
0

Гвардиола рассказал о сроках восстановления Родри

Испанец уже частично тренируется с командой

Гвардиола рассказал о сроках восстановления Родри
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника и лидера команды Родри, который получил травму в матче 7-го тура АПЛ с «Брентфордом».

«Пока что нет конкретных сроков возвращения Родри. Он еще не готов.

Конечно, он улучшает форму, частично тренируется с нами. Но после того, что произошло дважды ранее, из-за предыдущих травм мышц, мы будем наблюдать за его развитием на этой неделе».

Отметим, что в этом сезоне Родри сыграл всего 7 матчей во всех турнирах, пропустив длительное время из-за проблем с мышцами.

Пеп Гвардиола Родри Английская Премьер-лига травма чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Иван Чирко Источник: Фабрицио Романо
