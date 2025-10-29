АЛИЕВ – экс-капитану Динамо: «Что делаешь в моем районе? Ты эгоист»
Александр подшутил над Николаем Морозюком
Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев в шутливой форме обратился к бывшему капитану киевского клуба Александру Морозюку.
«Николка, мопсик, почему ты оставил здесь свою машинку? Что ты делаешь в моем районе? Понимаю, места здесь немного – только ты и поместишься. Эгоист, как всегда! Говорил, что все выиграл, а теперь, смотри, на экспресс-доставке работаешь», – пошутил Алиев.
Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
