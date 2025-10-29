Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АЛИЕВ – экс-капитану Динамо: «Что делаешь в моем районе? Ты эгоист»
Украина. Премьер лига
АЛИЕВ – экс-капитану Динамо: «Что делаешь в моем районе? Ты эгоист»

Александр подшутил над Николаем Морозюком

ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев в шутливой форме обратился к бывшему капитану киевского клуба Александру Морозюку.

«Николка, мопсик, почему ты оставил здесь свою машинку? Что ты делаешь в моем районе? Понимаю, места здесь немного – только ты и поместишься. Эгоист, как всегда! Говорил, что все выиграл, а теперь, смотри, на экспресс-доставке работаешь», – пошутил Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

Александр Алиев Динамо Киев Николай Морозюк lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
