АЛИЕВ – экс-капитану Динамо: «Что делаешь в моем районе? Ты эгоист»

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев в шутливой форме обратился к бывшему капитану киевского клуба Александру Морозюку.

«Николка, мопсик, почему ты оставил здесь свою машинку? Что ты делаешь в моем районе? Понимаю, места здесь немного – только ты и поместишься. Эгоист, как всегда! Говорил, что все выиграл, а теперь, смотри, на экспресс-доставке работаешь», – пошутил Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

