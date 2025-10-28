Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Бавария продлит контракт с талантом, который ворвался в основу команды

Это будет первый профессиональный контракт для Карла

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карл

«Бавария» продлит контракт с 17-летним атакующим полузащитником Леннартом Карлом, сообщает Флориан Плеттенберг.

Контракт талантливого немца будет автоматически продлен до 2029 года в день его 18-летия – 22 февраля 2026 года. Кроме того, он будет преобразован в профессиональный с соответствующей корректировкой заработной платы.

Действующее соглашение Карла с «рекордмайстером» действительно до 2028 года.

Новый контракт не будет содержать пункта о выкупе. Леннарт не намерен покидать «Баварию» летом. Его цель – пробиться в основной состав мюнхенцев, и этот план поддерживает его советник Михаэль Баллак.

Личной целью Карла является участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Германии.

Бавария трансферы Бундеслиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Чирко Источник: Флориан Плеттенберг
