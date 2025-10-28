Бавария продлит контракт с талантом, который ворвался в основу команды
Это будет первый профессиональный контракт для Карла
«Бавария» продлит контракт с 17-летним атакующим полузащитником Леннартом Карлом, сообщает Флориан Плеттенберг.
Контракт талантливого немца будет автоматически продлен до 2029 года в день его 18-летия – 22 февраля 2026 года. Кроме того, он будет преобразован в профессиональный с соответствующей корректировкой заработной платы.
Действующее соглашение Карла с «рекордмайстером» действительно до 2028 года.
Новый контракт не будет содержать пункта о выкупе. Леннарт не намерен покидать «Баварию» летом. Его цель – пробиться в основной состав мюнхенцев, и этот план поддерживает его советник Михаэль Баллак.
Личной целью Карла является участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Германии.
🚨💥 EXCL DETAILS | Lennart #Karl’s contract will automatically be extended until 2029 on his 18th birthday, 22 February 2026, and will be converted into a professional contract, including an adjustment to his salary. His current deal is valid until 2028.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 27, 2025
The new contract will… pic.twitter.com/1o4a1hxBCW
