  4. Легенда Динамо призвал не недооценивать Полесье и Металлист 1925
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 10:45 | Обновлено 28 октября 2025, 10:51
165
0

Легенда Динамо призвал не недооценивать Полесье и Металлист 1925

Кузнецов считает, что эти клубы могут оставить Шахтер и Динамо без чемпионства

УАФ. Олег Кузнецов

Бывший защитник и рулевой киевского «Динамо» Олег Кузнецов призвал не недооценивать «Полесье» и «Металлист 1925».

По мнению специалиста, эти клубы могут сразиться за титул в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) с «Шахтером» и «Динамо».

«Как ни крути, а это наши самые состоятельные клубы. Вот харьковчане совершали миллионные приобретения даже когда выступали в Первой лиге. А после выхода в УПЛ клуб сделал качественные усиления. «Полесье» – тоже богатый клуб, который располагает сильными исполнителями и сильным тренером. Считаю, что «Полесье» и «Металлист-1925» способны оставить «Шахтер» и «Динамо» без чемпионства», – поделился своим мнением Кузнецов.

После 10 туров национального первенства этого сезона «Шахтер» и «Динамо» идут на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно. «Полесье» находится на 4-ом месте, «Металлист 1925» – на 6-ом.

По теме:
Боруссия Дортмунд планирует перехватить у Шахтера 17-летнего вундеркинда
Вингер Динамо: «Мы же не дураки, все понимаем»
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Оксана Баландина Источник
