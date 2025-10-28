Легенда Динамо призвал не недооценивать Полесье и Металлист 1925

Бывший защитник и рулевой киевского «Динамо» Олег Кузнецов призвал не недооценивать «Полесье» и «Металлист 1925».

По мнению специалиста, эти клубы могут сразиться за титул в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) с «Шахтером» и «Динамо».

«Как ни крути, а это наши самые состоятельные клубы. Вот харьковчане совершали миллионные приобретения даже когда выступали в Первой лиге. А после выхода в УПЛ клуб сделал качественные усиления. «Полесье» – тоже богатый клуб, который располагает сильными исполнителями и сильным тренером. Считаю, что «Полесье» и «Металлист-1925» способны оставить «Шахтер» и «Динамо» без чемпионства», – поделился своим мнением Кузнецов.

После 10 туров национального первенства этого сезона «Шахтер» и «Динамо» идут на первой и второй строчках турнирной таблицы соответственно. «Полесье» находится на 4-ом месте, «Металлист 1925» – на 6-ом.