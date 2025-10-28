Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Дортмунд планирует перехватить у Шахтера 17-летнего вундеркинда
Германия
28 октября 2025, 10:41
Боруссия Дортмунд планирует перехватить у Шахтера 17-летнего вундеркинда

В услугах Кауана Пратеса заинтересованы команды из Германии и Украины

Боруссия Дортмунд планирует перехватить у Шахтера 17-летнего вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Пратес

Левый защитник «Крузейро» и Бразилиии U-17 Кауан Пратес пока не определился с клубом, в котором продолдит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Главным претендентом на подписание 17-летнего вундеркинда считался донецкий «Шахтер», но теперь в борьбу за талантливого игрока вступила и «Боруссия» Дортмунд.

По информации источника, немецкий клуб провел предварительные переговоры с «Крузейро» и отправил скаутов для просмотра игрока в чемпионате Бразилии. В Дортмунде понимают, что осуществить трансфер будет непросто из-за высокой цены, но готовы бороться, так как считают Пратеса важным игроком в долгосрочной перспективе.

На данный момент Пратес полностью сконцентрирован на игре за «Крузейро» – он сможет перебраться в Европу после завершения сезона 2025/26, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Пратес провел 17 матчей, в которых забил один гол. В активе защитника пять игр за сборную Бразилии U-17. Контракт Кауана истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.

чемпионат Бразилии по футболу Крузейро Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: Флориан Плеттенберг
