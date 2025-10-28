Боруссия Дортмунд планирует перехватить у Шахтера 17-летнего вундеркинда
В услугах Кауана Пратеса заинтересованы команды из Германии и Украины
Левый защитник «Крузейро» и Бразилиии U-17 Кауан Пратес пока не определился с клубом, в котором продолдит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.
Главным претендентом на подписание 17-летнего вундеркинда считался донецкий «Шахтер», но теперь в борьбу за талантливого игрока вступила и «Боруссия» Дортмунд.
По информации источника, немецкий клуб провел предварительные переговоры с «Крузейро» и отправил скаутов для просмотра игрока в чемпионате Бразилии. В Дортмунде понимают, что осуществить трансфер будет непросто из-за высокой цены, но готовы бороться, так как считают Пратеса важным игроком в долгосрочной перспективе.
На данный момент Пратес полностью сконцентрирован на игре за «Крузейро» – он сможет перебраться в Европу после завершения сезона 2025/26, когда ему исполнится 18 лет.
В нынешнем сезоне Пратес провел 17 матчей, в которых забил один гол. В активе защитника пять игр за сборную Бразилии U-17. Контракт Кауана истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет один миллион евро.
🚨🐝 Borussia Dortmund are exploring a deal to sign Kaua #Prates. Talks have started, and the club have carried out several live scouting visits on site.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 27, 2025
A move for the 17 y/o talented left-back from Cruzeiro will be difficult to complete, but Sebastian Kehl is trying to make it… pic.twitter.com/xzrQg4JMGm
