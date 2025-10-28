Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала
28 октября 2025, 01:23 | Обновлено 28 октября 2025, 01:32
MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала

Портленд, Даллас и Чикаго уступили в первых поединках серий

28 октября 2025, 01:23 | Обновлено 28 октября 2025, 01:32
MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

В MLS в нескольких парах прошли первые матчи 1/8 финала.

Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые поединки.

Портленд, Даллас и Чикаго уступили в первых играх серий.

Серии будут продолжаться до двух побед.

MLS. 1/8 финала

Первые матчи. 26–27 октября 2025

Сетка плей-офф

Сан-Диего – Портленд Тимберс – 2:1

Голы: Валакари, 23, Дреер, 30 – Велде, 36

Ванкувер Уайткепс – Даллас – 3:0

Голы: Риос, 43, Мюллер, 60 (пен), Кабрера Накамура, 83

Филадельфия Юнион – Чикаго Файр – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Вассилев, 70, Илоски, 75 – Бамба, 84, Эллиотт, 90+3

События матча

66’
Jimer Fory (Портленд Тимберс) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Вельде (Портленд Тимберс), асcист Энтони.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего), асcист Лука Бомбино.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Онни Валакари (Сан-Диего).
Песня канареек: два дубля. Фенербахче забил 4 мяча, вышел экс-игрок Шахтера
Бетис – Атлетико – 0:2. Как забил сын Симеоне. Видео голов и обзор
Сын Симеоне забил для отца. Атлетико переиграл Бетис и поднялся в зону ЛЧ
Major League Soccer (MLS) Сан-Диего (MLS) Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс Даллас (MLS) Портленд Тимберс Чикаго Файр серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
