27.10.2025 03:30 – FT 2 : 1
Major League Soccer28 октября 2025, 01:23 | Обновлено 28 октября 2025, 01:32
8
0
MLS. Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые матчи 1/8 финала
Портленд, Даллас и Чикаго уступили в первых поединках серий
28 октября 2025, 01:23 | Обновлено 28 октября 2025, 01:32
8
0
В MLS в нескольких парах прошли первые матчи 1/8 финала.
Сан-Диего, Ванкувер и Филадельфия выиграли первые поединки.
Портленд, Даллас и Чикаго уступили в первых играх серий.
Серии будут продолжаться до двух побед.
MLS. 1/8 финала
Первые матчи. 26–27 октября 2025
Сетка плей-офф
Сан-Диего – Портленд Тимберс – 2:1
Голы: Валакари, 23, Дреер, 30 – Велде, 36
Ванкувер Уайткепс – Даллас – 3:0
Голы: Риос, 43, Мюллер, 60 (пен), Кабрера Накамура, 83
Филадельфия Юнион – Чикаго Файр – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Вассилев, 70, Илоски, 75 – Бамба, 84, Эллиотт, 90+3
События матча
66’
Jimer Fory (Портленд Тимберс) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоффер Вельде (Портленд Тимберс), асcист Энтони.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего), асcист Лука Бомбино.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Онни Валакари (Сан-Диего).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 октября 2025, 07:31 5
Британец отдает соотечественнику шанс панчера
Футбол | 27 октября 2025, 04:42 1
Тренер похвалил Очеретько
Футбол | 27.10.2025, 06:23
Футбол | 28.10.2025, 00:46
Футбол | 28.10.2025, 00:05
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 23:40 1
26.10.2025, 05:17 5
26.10.2025, 01:45 42
26.10.2025, 19:57 131
27.10.2025, 12:39 7
27.10.2025, 07:59 7
26.10.2025, 02:31
27.10.2025, 07:52 6