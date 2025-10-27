Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 16:21 | Обновлено 27 октября 2025, 16:23
Экс-игрок Динамо: «Это сейчас необходимо для психологии Динамо»

Олег Саленко прокомментировал победу «Динамо» над «Кривбассом»

Экс-игрок Динамо: «Это сейчас необходимо для психологии Динамо»
Легенда «Динамо» Олег Саленко в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал победу столичного града над «Кривбассом» со счетом 4:0:

– Олег, в центральном матче тура «Динамо» разгромило лидера турнирной таблицы «Кривбасс». Киевляне вам понравились?

– Результат, конечно, меня немного удивил. «Динамо» обыграло соперника по всем статьям. Правда, я не ожидал от «Кривбасса» настолько слабой игры. Почему такими были криворожане, сказать трудно. Возможно, на них давил статус лидера чемпионата или авторитет динамовцев. Но команда не была похожа сама на себя, а их игра от обороны не выдерживала никакой критики. Как с таким уровнем футбола можно находиться на первом месте.

– Что бы вы отметили в игре «бело-синих»?

– Что они играли в атакующий футбол 90 минут. Наконец, «Динамо» смогло сделать шаг вперед. Я не говорю, что все исправлено и так будет дальше. Просто в этом поединке команда себя проявила хорошо. И посмотрите, кто забивал и отдавал голевые передачи (улыбается), старая гвардия (Караваев, Буяльский, Ярмоленко), те, от которых больше всего ждешь этих действий. Рад за Андрея Ярмоленко, который действовал так, будто у него проходит вторая молодость.

– Могло ли в этом матче сыграть самолюбие футболистов, поскольку в последнее время «Динамо» за игру и результаты не критиковал только ленивый?

– Я не исключаю, что в середине команды был серьезный разбор полетов. Наверняка между собой говорили и сами футболисты. Хотя, как видите, вернулся Ярмоленко, которого мы еще хотим видеть, и все стало на свои места. Это сейчас необходимо для психологии коллектива. И уровень футбола в исполнении киевлян меня порадовал.

