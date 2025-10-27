Караваев, забив Кривбассу, отпраздновал голевой юбилей
33-летний защитник «Динамо» забил 50-й мяч в клубной карьере
В матче с «Кривбассом» (4:0) 33-летний защитник динамовцев Александр Караваев забил 50-й мяч в клубной карьере. 38 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. 31 мяч забил за «Зарю», 16 – за «Динамо» и 3 – за «Севастополь».
На рубеж «50» Караваев вышел через 13 лет после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 23 сентября 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с… «Кривбассом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
50 голов в клубной карьере Александра Караваева
|
Сезон
|
Клуб Караваева
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2012/13
|
Севастополь
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2013/14
|
Севастополь
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2014/15
|
Заря
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2015/16
|
Заря
|
8
|
4
|
-
|
12
|
2016/17
|
Заря
|
6
|
-
|
-
|
6
|
2017/18
|
Заря
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2018/19
|
Заря
|
8
|
-
|
2
|
10
|
2020/21
|
Динамо
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2022/23
|
Динамо
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2023/24
|
Динамо
|
2
|
-
|
1
|
3
|
2024/25
|
Динамо
|
3
|
-
|
2
|
5
|
2025/26
|
Динамо
|
4
|
-
|
-
|
4
|
Итого
|
|
38
|
5
|
7
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
