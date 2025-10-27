Караваев, забив Кривбассу, отпраздновал голевой юбилей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 14:11 | Обновлено 27 октября 2025, 14:45
33-летний защитник «Динамо» забил 50-й мяч в клубной карьере

ФК Динамо. Александр Караваев

В матче с «Кривбассом» (4:0) 33-летний защитник динамовцев Александр Караваев забил 50-й мяч в клубной карьере. 38 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. 31 мяч забил за «Зарю», 16 – за «Динамо» и 3 – за «Севастополь».

На рубеж «50» Караваев вышел через 13 лет после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 23 сентября 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с… «Кривбассом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в клубной карьере Александра Караваева

Сезон

Клуб Караваева

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2012/13

Севастополь

-

1

-

1

2013/14

Севастополь

2

-

-

2

2014/15

Заря

2

-

-

2

2015/16

Заря

8

4

-

12

2016/17

Заря

6

-

-

6

2017/18

Заря

1

-

-

1

2018/19

Заря

8

-

2

10

2020/21

Динамо

2

-

-

2

2022/23

Динамо

-

-

2

2

2023/24

Динамо

2

-

1

3

2024/25

Динамо

3

-

2

5

2025/26

Динамо

4

-

-

4

Итого

38

5

7

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

цифры и факты Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
