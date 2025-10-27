Караваев, забив Кривбассу, отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Кривбассом» (4:0) 33-летний защитник динамовцев Александр Караваев забил 50-й мяч в клубной карьере. 38 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках и 5 – в Кубке Украины. 31 мяч забил за «Зарю», 16 – за «Динамо» и 3 – за «Севастополь».

На рубеж «50» Караваев вышел через 13 лет после голевой премьеры на высшем уровне, которую он отпраздновал 23 сентября 2012 года в домашнем поединке «Севастополя» с… «Кривбассом» в 1/16 финала Кубка Украины (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в клубной карьере Александра Караваева

Сезон Клуб Караваева ЧУ КУ ЕК Всего 2012/13 Севастополь - 1 - 1 2013/14 Севастополь 2 - - 2 2014/15 Заря 2 - - 2 2015/16 Заря 8 4 - 12 2016/17 Заря 6 - - 6 2017/18 Заря 1 - - 1 2018/19 Заря 8 - 2 10 2020/21 Динамо 2 - - 2 2022/23 Динамо - - 2 2 2023/24 Динамо 2 - 1 3 2024/25 Динамо 3 - 2 5 2025/26 Динамо 4 - - 4 Итого 38 5 7 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.