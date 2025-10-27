Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 октября 2025, 08:24 | Обновлено 27 октября 2025, 08:25
Алонсо повторил достижение Зидана на тренерском посту Реала

Испанец пришел в мадридский клуб в 2025 году

Алонсо повторил достижение Зидана на тренерском посту Реала
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Реал» одержал победу в первом Эль Класико под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо. Мадридский клуб дома победил «сине-гранатовых» со счетом 2:1. Встреча прошла в рамках 10-го тура национального чемпионата.

Как отмечает Madrid Zone, 43-летний Алонсо стал первым тренером, выигравшим дебютный поединок против «Барселоны» во главе «Реала», после Зинедина Зидана.

Легендарный французский специалист это сделал в 2016 году. Алонсо пришел в мадридский клуб в 2025 году, сменив на тренерском посту Карло Анчелотти. При итальянце «сливочные» проиграли все четыре Эль Класико в прошлом сезоне.

На данном этапе мадридский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, на счету команды 27 очков. «Барселона» набрала на 5 баллов меньше и идет на 2-ом месте.

Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Оксана Баландина
