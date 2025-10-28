Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Тренер призывает купить Гонсало Инасиу
После поражения в Эль-Классико Ганс-Дитер Флик попросил «Барселону» срочно усилить оборону.
По сообщениям испанских СМИ, немецкий тренер хочет левого центрального защитника, который будет гарантировать надежность и качественный контроль мяча, а главным кандидатом стал Гонсало Инасиу из «Спортинга».
Игрок имеет контракт до 2027 года и оценивается примерно в 45 миллионов евро. Инасиу соответствует требованиям: молод, быстр и способен адаптироваться к высокому прессингу по схеме Флика.
«Барселона» стремится срочно укрепить защиту и удовлетворить требования Флика, делая ставку на игрока с перспективой на будущее.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
