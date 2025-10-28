Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Испания
Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала

Тренер призывает купить Гонсало Инасиу

Флик решил осуществить трансфер после фиаско Барселоны против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

После поражения в Эль-Классико Ганс-Дитер Флик попросил «Барселону» срочно усилить оборону.

По сообщениям испанских СМИ, немецкий тренер хочет левого центрального защитника, который будет гарантировать надежность и качественный контроль мяча, а главным кандидатом стал Гонсало Инасиу из «Спортинга».

Игрок имеет контракт до 2027 года и оценивается примерно в 45 миллионов евро. Инасиу соответствует требованиям: молод, быстр и способен адаптироваться к высокому прессингу по схеме Флика.

«Барселона» стремится срочно укрепить защиту и удовлетворить требования Флика, делая ставку на игрока с перспективой на будущее.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу
Дмитрий Бандерас Источник: Fichajes.net
