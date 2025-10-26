Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Выполнили все». Полузащитник Реала оценил победу над Барселоной
Испания
26 октября 2025, 21:10 |
«Выполнили все». Полузащитник Реала оценил победу над Барселоной

Орельен Тчуамэни доволен результатом и работой команды

«Выполнили все». Полузащитник Реала оценил победу над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамені

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался об Эль-Класико в десятом туре Ла Лиги. «Сливочные» на своем поле минимально обыграли «Барселону» – 2:1.

«Мы знали, что должны отдать все. Вся команда провела отличный матч, и мы заслужили победу. Тренер проделал невероятную работу с планом на игру. Мы сделали все, что хотели: прессинговали вместе, а когда отбирали мяч – старались создавать моменты. У нас это получилось, и мы очень довольны.

Мы старались отдать все силы и показать свой уровень. Знали, что это ключевой матч, и эта победа придаст нам уверенности для дальнейшей борьбы в чемпионате. И я, и все игроки проделали невероятную работу. Мы выиграли, но это всего лишь три очка – нужно добывать еще больше побед и продолжать в том же духе.

Во время матча были моменты, когда было тяжело физически, но с поддержкой болельщиков мы проделали колоссальную работу. В такой атмосфере и дома, с нашими фанатами, играть гораздо легче», – сказал Тчуамени.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Орельен Тчуамени
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
ivankondrat96
Якщо перемогли, то значить усе робили правильно)
