БЕЛИК: «Почему-то считали, что для победы достаточно катать мяч»

Главный тренер донецкого «Шахтера» U-19 Алексей Белик прокомментировал уверенную победу своих подопечных над сверстниками из «Кудровки» в десятом туре чемпионата Украины U-19 (4:1).

– Главное, что победили, но, конечно, есть определённые нюансы, поэтому я не могу быть полностью доволен, ведь то, что происходило на поле в первом тайме, меня не устраивает. В первой половине мы, прежде всего, не уважали ту работу, которую выполняем на протяжении недели, и тот объем, который показывали в предыдущих матчах. По какой-то причине считали, что для получения удовлетворительного результата достаточно просто перекатывать мяч. Следует понимать, что такие соперники, как «Кудровка» U-19, несмотря на то, что находятся внизу турнирной таблицы, не будут легкими. Соперник всегда настраивается на «Шахтер» U-19, и, конечно, все хотят нас победить, а если это не удается, им никто ничего плохого не скажет. Мы же вышли на игру расслабленными, что привело к ошибке в защите и, в итоге, к пропущенному ненужному мячу. Во второй половине после серьезного разговора в раздевалке мы включили скорость и начали демонстрировать те компоненты игры, которые пропагандируем на поле, и все стало на свои места. Конечно, еще в первом тайме мы создавали моменты, попадали в штангу, а соперника не раз выручал вратарь, но у наших футболистов не было должного желания. Во второй половине удалось забить четыре гола, хотя должны были забивать еще столько же, поэтому немного недоволен реализацией. Главное, что победили и набрали важные три очка.

– Мохамаду Канте в первом тайме получил травму. Что известно о его состоянии и будет ли он готов к следующей игре?

– Надеюсь, что да. Он подвернул голеностоп, но это не случайность, а следствие наших действий в первом тайме. Слишком надеялись на то, что результат придет сам собой. Игрок был заменён, так как сам попросил об этом. Тем не менее, по разговорам с ним и медицинским штабом ожидаем, что к следующей игре он будет в строю.

– Позади треть чемпионата. Довольны ли вы выступлением команды за этот период?

– Мы потеряли всего три очка – в матче с «Полесьем». Я уже подчеркивал, что не хочу надеяться на удачу, но в том поединке мы также не реализовали достаточно моментов. Безусловно, могу похвалить своих подопечных за то, что они набрали 27 очков в 10 матчах, но эта похвала скорее для болельщиков, прессы и руководства. Тем не менее есть эпизоды, над которыми нужно много работать, и эти моменты являются исключительно внутренним вопросом.

– В следующем туре «Шахтер» U-19 дома примет киевское «Динамо» U-19. Как будет проходить подготовка к юношескому класико?

– «Динамо» U-19 – наш главный соперник, но готовиться будем в привычном режиме и настраиваться на те же три очка, как и с любым оппонентом.