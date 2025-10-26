Украина. Премьер лига26 октября 2025, 18:27 | Обновлено 26 октября 2025, 18:46
214
0
ВИДЕО. Выиграл воздух. Денис Попов открыл счет для Динамо против Кривбасса
На 15-й минуте матча УПЛ киевская команда получила перевес в счете
26 октября 2025, 18:27 | Обновлено 26 октября 2025, 18:46
214
0
26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.
Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 15-й минуте матча УПЛ киевская команда получила перевес в счете.
Выиграв борьбу на втором этапе, защитник Денис Попов открыл счет для Динамо (1:0).
ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин
Фото
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Британец порадовал местных фанатов
Футбол | 25 октября 2025, 20:48 4
Киевляне не настроены возвращать Сикана в УПЛ
Футбол | 26.10.2025, 17:22
Футбол | 26.10.2025, 18:46
Футбол | 26.10.2025, 09:12
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 08:24 2
Бокс
25.10.2025, 01:02
26.10.2025, 08:33 8
25.10.2025, 14:00 32
25.10.2025, 05:05 3
26.10.2025, 05:17 3
25.10.2025, 00:11 13