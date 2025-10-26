Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Выиграл воздух. Денис Попов открыл счет для Динамо против Кривбасса
Украина. Премьер лига
214
0

На 15-й минуте матча УПЛ киевская команда получила перевес в счете

ФК Динамо

26 октября в 18:00 проходит поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Динамо в Киеве принимает Кривбасс на домашней арене Динамо им. В.Лобановского.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 15-й минуте матча УПЛ киевская команда получила перевес в счете.

Выиграв борьбу на втором этапе, защитник Денис Попов открыл счет для Динамо (1:0).

ГОЛ 1:0. Денис Попов, 15 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии
