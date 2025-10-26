Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 17:18
Валерий Бондарь из-за травмы покинул поле в матче с «Кудровкой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

26-летний центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондар из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть поле в матче против «Кудровки».

Под занавес встречи Валерий опустился на газон и не смог продолжить игру – защитник держался за колено, которое его беспокоило.

«Шахтер» был вынужден заменить Бондаря на 83-й минуте, выпустив Николая Матвиенко.

По теме:
Кауан Элиас стал лучшим бразильским бомбардиром Шахтера в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
Экс-форвард Динамо: «Что можно хотеть от киевлян? Как могут, так и играют»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка Валерий Бондарь фото травма травма колена
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
