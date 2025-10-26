26-летний центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондар из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть поле в матче против «Кудровки».

Под занавес встречи Валерий опустился на газон и не смог продолжить игру – защитник держался за колено, которое его беспокоило.

«Шахтер» был вынужден заменить Бондаря на 83-й минуте, выпустив Николая Матвиенко.

ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо