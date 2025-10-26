Украина. Премьер лига26 октября 2025, 17:18 | Обновлено 26 октября 2025, 17:27
1214
0
ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
Валерий Бондарь из-за травмы покинул поле в матче с «Кудровкой»
26 октября 2025, 17:18 | Обновлено 26 октября 2025, 17:27
1214
0
26-летний центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондар из-за повреждения был вынужден досрочно покинуть поле в матче против «Кудровки».
Под занавес встречи Валерий опустился на газон и не смог продолжить игру – защитник держался за колено, которое его беспокоило.
«Шахтер» был вынужден заменить Бондаря на 83-й минуте, выпустив Николая Матвиенко.
ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 20:48 4
Киевляне не настроены возвращать Сикана в УПЛ
Футбол | 26 октября 2025, 16:55 0
Маркус Тавернье своим ударом вывел «Борнмут» вперед в матче с «Ноттингем Форестом»
Футбол | 26.10.2025, 09:12
Футбол | 26.10.2025, 12:35
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Комментарии 0
Популярные новости
24.10.2025, 22:59 19
25.10.2025, 06:02
26.10.2025, 05:17 3
26.10.2025, 02:31
24.10.2025, 22:11 6
25.10.2025, 00:32
Бокс
25.10.2025, 20:30