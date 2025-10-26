Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Продержались 6 минут. Шахтер прошил ворота Кудровки на старте игры
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 15:45 | Обновлено 26 октября 2025, 15:47
Кауан Элиас удачно замкнул подачу с углового

ФК Шахтер. Кауан Элиас

Бразильский нападающий «Шахтера» Кауан Элиас открыл счет в номинально домашнем матче против «Кудровки» в десятом туре УПЛ.

Донецкая команда на 6-й минуте получила возможность выполнить первый угловой в матче, и «горняки» ею воспользовались: бразилец замкнул подачу и вывел «Шахтер» вперед.

Для Элиаса этот гол стал шестым в текущем сезоне, также на его счету один ассист.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка видео голов и обзор Кауан Элиас
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
