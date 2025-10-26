Бразильский нападающий «Шахтера» Кауан Элиас открыл счет в номинально домашнем матче против «Кудровки» в десятом туре УПЛ.

Донецкая команда на 6-й минуте получила возможность выполнить первый угловой в матче, и «горняки» ею воспользовались: бразилец замкнул подачу и вывел «Шахтер» вперед.

Для Элиаса этот гол стал шестым в текущем сезоне, также на его счету один ассист.

ВИДЕО. Продержались 6 минут. Шахтер прошил ворота Кудровки на старте игры