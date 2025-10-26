С Малиновским. Обнародованы стартовые составы на матч Торино – Дженоа

В воскресенье, 26 октября, состоится матч восьмого тура Серии А между «Торино» и «Дженоа».

Встречу примет стадион «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч Торино – Дженоа: