С Малиновским. Обнародованы стартовые составы на матч Торино – Дженоа
Матч восьмого тура Серии А стартует в 13:30 по Киеву
В воскресенье, 26 октября, состоится матч восьмого тура Серии А между «Торино» и «Дженоа».
Встречу примет стадион «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч Торино – Дженоа:
