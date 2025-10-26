Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
26 октября 2025, 13:13 | Обновлено 26 октября 2025, 13:30
С Малиновским. Обнародованы стартовые составы на матч Торино – Дженоа

Матч восьмого тура Серии А стартует в 13:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 26 октября, состоится матч восьмого тура Серии А между «Торино» и «Дженоа».

Встречу примет стадион «Стадио Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч Торино – Дженоа:

Торино Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Руслан Малиновский
