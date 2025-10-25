Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
Италия
25 октября 2025, 21:21 |
1033
1

«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика

Тренер «Ромы» ждет реакции от Артема

25 октября 2025, 21:21 |
1033
1 Comments
«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свист болельщиков в адрес украинского форварда своей команды Артема Довбика во время его замены в матче Лиги Европы с «Викторией» (Пльзень).

«Свист после поражения, как в тот вечер, – это нормально, как для игрока, так и для команды. Но потом все начинается заново и нужно стараться заслужить аплодисменты.

Игрока нужно поддерживать, пока он – в футболке «Ромы». Я считаю, что нужно поддерживать всех. Те, кто – здесь, должны реагировать, когда дела идут плохо, и продолжать работать», – цитирует Гасперини La Roma 24.

Ранее итальянский журналист назвал Гасперини хуже Довбика.

По теме:
Антонио Конте набрал 100 очков в Серии А во главе уже третьей команды
«Это был последний тест». В Италии рассказали о намерениях Ромы по Довбику
ВИДЕО. Это конец? Наполи в третий раз поразил ворота Интера
Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Футбол | 25 октября 2025, 22:39 0
Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»

Людовик Обраньяк оценил ситуацию с украинским защитником «ПСЖ»

Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика

А может победить сложного соперника

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Якщо гравець не дає очікуваний вболівальниками результат, то звісно будуть свистіти. А те що очікування були з самого початку завищені, вже нікого не хвилює
Ответить
+1
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем