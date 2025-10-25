«Это нормально». Гасперини отреагировал на свист фанатов в адрес Довбика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал свист болельщиков в адрес украинского форварда своей команды Артема Довбика во время его замены в матче Лиги Европы с «Викторией» (Пльзень).

«Свист после поражения, как в тот вечер, – это нормально, как для игрока, так и для команды. Но потом все начинается заново и нужно стараться заслужить аплодисменты.

Игрока нужно поддерживать, пока он – в футболке «Ромы». Я считаю, что нужно поддерживать всех. Те, кто – здесь, должны реагировать, когда дела идут плохо, и продолжать работать», – цитирует Гасперини La Roma 24.

Ранее итальянский журналист назвал Гасперини хуже Довбика.