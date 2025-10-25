Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны стартовые составы Оболони и Полесья на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 17:10 | Обновлено 25 октября 2025, 18:12
316
0

Стали известны стартовые составы Оболони и Полесья на матч УПЛ

Поединок состоится 25 октября в 18:00

25 октября 2025, 17:10 | Обновлено 25 октября 2025, 18:12
316
0
Стали известны стартовые составы Оболони и Полесья на матч УПЛ
УПЛ

В субботу, 25 октября, столичный клуб «Оболонь» встретится с житомирским «Полесьем» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут поединок в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».

Перед стартовым свистком, который прозвучит в 18:00, оба тренера представили стартовые составы на игру.

Перед игровым днем «Полесье» находилось на пятой позиции (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой строчке (13 баллов).

Стартовый состав на матч «Оболонь» – «Полесье»

По теме:
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Какое дерби без драки? Карпаты и Рух подрались в конце матча УПЛ
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Оболонь - Полесье стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24 октября 2025, 22:59 18
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента

Украинский форвард намерен сменить клуб

Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25 октября 2025, 08:03 25
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому

Клуб может возглавить Юрий Вернидуб или Игорь Костюк

Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Футбол | 25.10.2025, 15:00
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Футбол | 25.10.2025, 16:29
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем