Украина. Премьер лига25 октября 2025, 17:10
316
0
Стали известны стартовые составы Оболони и Полесья на матч УПЛ
Поединок состоится 25 октября в 18:00
В субботу, 25 октября, столичный клуб «Оболонь» встретится с житомирским «Полесьем» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.
Команды проведут поединок в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена».
Перед стартовым свистком, который прозвучит в 18:00, оба тренера представили стартовые составы на игру.
Перед игровым днем «Полесье» находилось на пятой позиции (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой строчке (13 баллов).
Стартовый состав на матч «Оболонь» – «Полесье»
