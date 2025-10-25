ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала себя голышом. Огонь

Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, в честь своего 30-летия опубликовала довольно откровенную фотосессию.

На некоторых фото красавица практически голая, и ее фолловеры щедро наградили девушку за смелость – более 7 тысяч лайков на публикации.

Елизавета Третьякова – блогер, мама, которая обожает фитнес, на ее Instagram-блог подписано187 тысяч фолловеров.

Она любит публиковать откровенный контент на своей странице, показывая результаты своей работы в спортзале.