ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала себя голышом. Огонь
Елизавета Третьякова любит привлекать внимание
Жена футболиста «Колоса» Максима Третьякова, Елизавета Третьякова, в честь своего 30-летия опубликовала довольно откровенную фотосессию.
На некоторых фото красавица практически голая, и ее фолловеры щедро наградили девушку за смелость – более 7 тысяч лайков на публикации.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Елизавета Третьякова – блогер, мама, которая обожает фитнес, на ее Instagram-блог подписано187 тысяч фолловеров.
Она любит публиковать откровенный контент на своей странице, показывая результаты своей работы в спортзале.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эгис Климас никогда не слышал от Александра, что он хочет уйти из бокса
Украинец может покинуть парижский клуб