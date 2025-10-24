Шахтер 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в компенсированное время
Горняки упустили ничью в поединке с «Легией» на 90+4-й минуте
«Шахтер» 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в еврокубках в компенсированное время встречи. В четырех случаях оранжево-черные упускали победу, а в шести, как и ныне, ничью.
К слову, еще позже, чем капитан «Легии» Рафал Аугустыняк, поразивший ворота дончан на 90+4-й минуте, забивали «Шахтеру» решающие голы только Антонио Рюдигер из «Реала» и Рикардо Пеппи из ПСВ – на 5-й компенсированной минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие мячи, пропущенные Шахтером в еврокубках*
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
11.10.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Реал (д)
|
Антонио РЮДИГЕР
|
90+5'
|
1:1
|
27.11.2024
|
ЛЧ
|
ОТ
|
ПСВ (г)
|
Рикардо ПЕПИ
|
90+5'
|
2:3
|
15.07.2007
|
КУ
|
1/8
|
Севилья (д)
|
Андрес ПАЛОП
|
90+4'
|
2:2
|
01.10.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона (д)
|
Лионель МЕССИ
|
90+4'
|
1:2
|
07.11.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Челси (г)
|
Виктор МОЗЕС
|
90+4'
|
2:3
|
30.09.2014
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (д)
|
Джексон МАРТИНЕС
|
90+4'
|
2:2
|
23.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Легия (д)
|
Рафал АУГУСТЫНЯК
|
90+4'
|
1:2
|
07.12.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шериф (д)
|
Бобан НИКОЛОВ
|
90+3'
|
1:1
|
28.11.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Селтик (г)
|
Массимо ДОНАТИ
|
90+2'
|
1:2
|
23.02.2017
|
ЛЕ
|
1/16
|
Сельта (д)
|
Яго АСПАС
|
90+1'
|
0:2
* в основное время матчей.
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир, ОТ - основной турнир.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»
Йожеф считает наставника киевлян слишком мягким