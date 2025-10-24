Шахтер 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в компенсированное время

«Шахтер» 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в еврокубках в компенсированное время встречи. В четырех случаях оранжево-черные упускали победу, а в шести, как и ныне, ничью.

К слову, еще позже, чем капитан «Легии» Рафал Аугустыняк, поразивший ворота дончан на 90+4-й минуте, забивали «Шахтеру» решающие голы только Антонио Рюдигер из «Реала» и Рикардо Пеппи из ПСВ – на 5-й компенсированной минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие мячи, пропущенные Шахтером в еврокубках*

Дата Ранг Стадия Соперник Автор гола Минута Счет 11.10.2022 ЛЧ ГТ Реал (д) Антонио РЮДИГЕР 90+5' 1:1 27.11.2024 ЛЧ ОТ ПСВ (г) Рикардо ПЕПИ 90+5' 2:3 15.07.2007 КУ 1/8 Севилья (д) Андрес ПАЛОП 90+4' 2:2 01.10.2008 ЛЧ ГТ Барселона (д) Лионель МЕССИ 90+4' 1:2 07.11.2012 ЛЧ ГТ Челси (г) Виктор МОЗЕС 90+4' 2:3 30.09.2014 ЛЧ ГТ Порту (д) Джексон МАРТИНЕС 90+4' 2:2 23.10.2025 ЛК ОТ Легия (д) Рафал АУГУСТЫНЯК 90+4' 1:2 07.12.2021 ЛЧ ГТ Шериф (д) Бобан НИКОЛОВ 90+3' 1:1 28.11.2007 ЛЧ ГТ Селтик (г) Массимо ДОНАТИ 90+2' 1:2 23.02.2017 ЛЕ 1/16 Сельта (д) Яго АСПАС 90+1' 0:2

* в основное время матчей.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир, ОТ - основной турнир.