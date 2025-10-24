Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в компенсированное время
Лига конференций
24 октября 2025, 13:34 | Обновлено 24 октября 2025, 13:38
Горняки упустили ничью в поединке с «Легией» на 90+4-й минуте

ФК Шахтер

«Шахтер» 10-й раз в истории пропустил решающий мяч в еврокубках в компенсированное время встречи. В четырех случаях оранжево-черные упускали победу, а в шести, как и ныне, ничью.

К слову, еще позже, чем капитан «Легии» Рафал Аугустыняк, поразивший ворота дончан на 90+4-й минуте, забивали «Шахтеру» решающие голы только Антонио Рюдигер из «Реала» и Рикардо Пеппи из ПСВ – на 5-й компенсированной минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие мячи, пропущенные Шахтером в еврокубках*

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Автор гола

Минута

Счет

11.10.2022

ЛЧ

ГТ

Реал (д)

Антонио РЮДИГЕР

90+5'

1:1

27.11.2024

ЛЧ

ОТ

ПСВ (г)

Рикардо ПЕПИ

90+5'

2:3

15.07.2007

КУ

1/8

Севилья (д)

Андрес ПАЛОП

90+4'

2:2

01.10.2008

ЛЧ

ГТ

Барселона (д)

Лионель МЕССИ

90+4'

1:2

07.11.2012

ЛЧ

ГТ

Челси (г)

Виктор МОЗЕС

90+4'

2:3

30.09.2014

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

Джексон МАРТИНЕС

90+4'

2:2

23.10.2025

ЛК

ОТ

Легия (д)

Рафал АУГУСТЫНЯК

90+4'

1:2

07.12.2021

ЛЧ

ГТ

Шериф (д)

Бобан НИКОЛОВ

90+3'

1:1

28.11.2007

ЛЧ

ГТ

Селтик (г)

Массимо ДОНАТИ

90+2'

1:2

23.02.2017

ЛЕ

1/16

Сельта (д)

Яго АСПАС

90+1'

0:2

* в основное время матчей.

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир, ОТ - основной турнир.

цифры и факты Лига конференций Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
