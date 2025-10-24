Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Гол в матче с «Легией» (1:2) бразильский форвард забил в 18 лет 222 дня. Прежний рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, он превзошел на 10 дней. К слову, гол Мейреллиша оказался ко всему прочему 60-м для украинских команд в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 222 дня ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ 23.10.2025 ЛК ОТ Легия (д) 1:2 18 лет 232 дня Кевин КЕЛСИ 16.03.2023 ЛЕ 1/8 Фейеноорд (г) 1:7 18 лет 299 дней Чиприан МАРИКА 27.07.2004 ЛЧ КР2 Пюник (г) 3:1 19 лет 104 дня КАУАН ЭЛИАС 10.07.2025 ЛЕ КР1 Ильвес (д) 6:0 19 лет 126 дней ЭГИНАЛДУ 13.12.2023 ЛЧ ГТ Порту (г) 3:5 19 лет 145 дней Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ 29.06.1996 КИ ГТ Атака-Аура (д) 1:2 19 лет 157 дней ЛУКАС ФЕРРЕЙРА 02.10.2025 ЛК ОТ Абердин (г) 3:2 19 лет 161 день Алексей БЕЛИК 26.07.2000 ЛЧ КР2 Левадия (д) 4:1 19 лет 169 дней Джулиус АГАХОВА 31.07.2001 ЛЧ КР2 Лугано (г) 1:2 19 лет 211 дней Александр ВОСКОБОЙНИК 24.08.1995 КК ПР Линфилд (г) 1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.