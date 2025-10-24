Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 13:21 | Обновлено 24 октября 2025, 13:27
Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром Шахтера в еврокубках

18-летний бразилец побил рекорд Кевина Келси

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

Лука Мейреллиш стал самым молодым бомбардиром «Шахтера» в еврокубках. Гол в матче с «Легией» (1:2) бразильский форвард забил в 18 лет 222 дня. Прежний рекорд, принадлежавший венесуэльцу Кевину Келси, он превзошел на 10 дней. К слову, гол Мейреллиша оказался ко всему прочему 60-м для украинских команд в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 222 дня

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

23.10.2025

ЛК

ОТ

Легия (д)

1:2

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

3:1

19 лет 104 дня

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес (д)

6:0

19 лет 126 дней

ЭГИНАЛДУ

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Порту (г)

3:5

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура (д)

1:2

19 лет 157 дней

ЛУКАС ФЕРРЕЙРА

02.10.2025

ЛК

ОТ

Абердин (г)

3:2

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия (д)

4:1

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано (г)

1:2

19 лет 211 дней

Александр ВОСКОБОЙНИК

24.08.1995

КК

ПР

Линфилд (г)

1:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

Лука Мейреллиш Шахтер Донецк Лига конференций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
MaximusOne
Мейрелліш на відміну від деяких інших бразил, толкове придбання Шахтаря.
Ответить
+1
New Zealander
Хороша гра від Мейрелеша. 
Ответить
-1
