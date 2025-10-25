Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко обратился к Караваеву после поражения Динамо в Турции
Украина. Премьер лига
Леоненко обратился к Караваеву после поражения Динамо в Турции

Киевский клуб проиграл «Самсунспору»

ФК Динамо. Александр Караваев

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко обратился к ветерану клуба Александру Караваеву после поражения в Турции.

– «Динамо» могло сравнять счет в первом тайме, но Караваев не попал в пустые ворота. Как это объяснить?

– Хочу спросить Караваева: Александр, а что ты тренируешь на тренировках, если забить в такой ситуации не можешь? Мяч не прыгал, в воротах никого не было, а он даже в штангу не попал. Это я еще мягко сказал, чтобы не ругать человека. Можно было сказать, что при счете 1:1 все могло сложиться иначе, но нет! Из того, что мы увидели, у Динамо никаких шансов не было

23 октября киевское «Динамо» сыграло матч 2-го тура Лиги конференций сезона 2025/26 против турецкого «Самсунспора». Коллективы сыграли на стадионе «19 мая» в городе Самсун, Турция. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Динамо Киев Самсунспор Лига конференций Самсунспор - Динамо Виктор Леоненко Александр Караваев
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
