Роналду против Месси: Скотт сравнил боксерские качества звездных игроков

Бывший американский боксер Малик Скотт считает, что из аргентинского нападающего Лионеля Месси получился бы лучший боксер, чем из португальского форварда Криштиану Роналду.

«Характер Месси кажется более грубее (для бокса – Прим.ред.), судя по манере поведения. Роналду, на мой взгляд, обладает соревновательным, но мягким поведением, когда не играет. Месси, как мне кажется, всегда выглядит так, как будто он готов, будто тебя ждет встряска, если ему не понравится то, что ты ему скажешь», – передает слова 45-летнего Скотта Marca.