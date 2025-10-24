Роналду против Месси: Скотт сравнил боксерские качества звездных игроков
Бывший тренер Уайлдера отдал предпочтение аргентинцу
Бывший американский боксер Малик Скотт считает, что из аргентинского нападающего Лионеля Месси получился бы лучший боксер, чем из португальского форварда Криштиану Роналду.
«Характер Месси кажется более грубее (для бокса – Прим.ред.), судя по манере поведения. Роналду, на мой взгляд, обладает соревновательным, но мягким поведением, когда не играет. Месси, как мне кажется, всегда выглядит так, как будто он готов, будто тебя ждет встряска, если ему не понравится то, что ты ему скажешь», – передает слова 45-летнего Скотта Marca.
Ранее бывший наставник экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Скотт назвал двух лучших боксеров в истории, которые превзошли украинца Александра Усика и американца Мухаммеда Али.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»
Защитник горняков поделился эмоциями после матча с польской командой в Лиге конференций