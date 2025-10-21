Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 13:59 | Обновлено 21 октября 2025, 14:21
Роналду, Месси и звездная компания: 10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Рассказываем о рекордсменах главного клубного турнира Европы

21 октября 2025, 13:59 | Обновлено 21 октября 2025, 14:21
Getty Images/Global Images Ukraine

В каком бы формате ни проводилась Лига чемпионов, это всегда самый популярный и статусный клубный турнир Европы. Пока складывается впечатление, что измененная ЛЧ выглядит интересно: больше матчей с участием топ-клубов, больше зрелища и больше голов.

На последнем пункте остановимся подробнее и рассмотрим лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов (голы в квалификациях не учитываются).

Тьерри Анри (50 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Анри забил 50 голов в Лиге чемпионов, выступая за 3 клуба: «Арсенал» (35), «Барселону» (8) и «Монако» (7). Он начал карьеру игрока ЛЧ стильно, забив 6 мячей в первых пяти матчах за «Монако» в 20 лет, после чего перешел в «Арсенал» в сезоне 1999/00. С 35 голами Анри удерживает статус лучшего бомбардира «канониров» в истории ЛЧ.

Эрлинг Холанд (52 гола)

Холанд вошел в историю в сентябре текущего года, забив 50-й гол в Лиге чемпионов быстрее, чем кто-либо до него. Его голы за «Зальцбург», «Боруссию» и «Манчестер Сити» позволили ему забить 50 мячей в ЛЧ всего за 49 игр, побив предыдущий рекорд Руда ван Нистелроя в 62 поединка. Оформив дубль в ворота «Монако», Эрлинг стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству голов в первых 50 матчах турнира, забив 52 мяча.

Томас Мюллер (56 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

С момента дебюта Мюллера в Лиге чемпионов в сезоне 2008/09, он забил 56 мячей и отдал 25 результативных передач. Его количество голов более чем вдвое превышает показатели любого другого немецкого игрока в этом турнире (Марио Гомес занимает второе место с 26 голами). Он дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией»: в сезонах 2012/13 и 2019/20.

Руд ван Нистелрой (56 голов)

Ван Нистелрой забил в общей сложности 56 голов в Лиге чемпионов, но этот показатель мог бы быть выше, если бы он сыграл больше матчей ЛЧ в начале своей карьеры. До 25-летия и дебюта за «Манчестер Юнайтед» в этом турнире он провел всего 11 матчей за «ПСВ». Голландец быстрее всех забил 50 мячей в ЛЧ за 62 поединка, пока его рекорд не побил Холанд. Он забил 35 голов в Лиге чемпионов за «МЮ» — это клубный рекорд, в котором он опередил Уэйна Руни (30) и Райана Гиггза (28).

Килиан Мбаппе (60 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов в матче «Реала» с «Аталантой» 10 декабря 2024 года. На тот момент ему было 25 лет и 356 дней, и он стал вторым самым молодым игроком, достигшим этой отметки после Лионеля Месси. Его показатель в 50 голов за 79 матчей был четвертым самым быстрым в истории ЛЧ на тот момент после ван Нистелроя (62 матча), Месси (66) и Роберта Левандовски (77).

Рауль (71 гол)

Бывший игрок сборной Испании занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в истории Лиги чемпионов (66 голов), а его общий результат (71 мяч) — 5-й среди всех игроков турнира.

Рауль был лучшим бомбардиром ЛЧ до ноября 2014 года, когда его обошли Месси и Роналду. Он стал первым игроком «Реала», забившим 50 голов на европейской арене после Альфредо Ди Стефано, который ранее забил 49 мячей в еврокубках за «королевский клуб».

Сезон 2010/11 в составе немецкого «Шальке» стал последним для Рауля в Лиге чемпионов, и в нем он забил 5 мячей в 33 года. Таким образом, его общее количество голов в ЛЧ достигло 71-го, что более чем вдвое превышает результат любого другого испанского игрока в истории турнира: ближе всего к нему находится Фернандо Морьентес с 33 голами.

Карим Бензема (90 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

После перехода в «Аль-Иттихад», Бензема вряд ли вернется в Лигу чемпионов, но его послужной список из 90 голов и без того выглядит внушительно. Карим забивал во всех своих 18-ти сезонах ЛЧ, начиная с дебютной кампании 2005/06 за «Лион».

Француз впервые получил награду лучшего бомбардира Лиги чемпионов в сезоне 2021/22, забив 15 мячей и помогая «Реалу» завоевать титул, хотя в финале против «Ливерпуля» ему не удалось отличиться. Кроме того, Бензема – второй лучший бомбардир «королевского клуба» в истории ЛЧ с 78 голами за «сливочных».

Роберт Левандовски (105 голов)

Левандовски забил свой юбилейный 100-й гол в Лиге чемпионов не так давно – в ноябре 2024 года в матче против «Бреста». Из 105 мячей в ЛЧ 69 он забил за «Баварию» после перехода из дортмундской «Боруссии». Забив 11 голов в сезоне 2024/25, он довел их общее количество за «Барселону» в ЛЧ до 20-ти. Роберт – всего лишь второй игрок в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, который забил более 10 мячей за 3 разных клуба.

Левандовски является рекордсменом «Баварии» по количеству голов на европейской арене. Он также является рекордсменом среди игроков Бундеслиги по количеству мячей за сезон в Лиге чемпионов, забив 15 раз в кампании 2019/20, что помогло «Баварии» выиграть трофей. Кроме того, Роберт – первый поляк в истории ЛЧ, ставший лучшим бомбардиром сезона.

Лионель Месси (129 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Месси — второй лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, забив 129 голов. Ему принадлежит рекорд по количеству голов, забитых за один клуб в ЛЧ: 120 из 129 мячей он забил за «Барселону». Остальные 9 голов он записал на свой счет в составе «ПСЖ». Лео забивал 40 разным соперникам в Лиге чемпионов – это рекордный показатель, по которому он опережает Роналду (38).

Чаще всего аргентинец забивал «Арсеналу» – 9 голов. Месси забивал в 18 сезонах ЛЧ, начиная с кампании 2005/06. По этому показателю он сравнялся с Бензема, но Карим забивал во всех сезонах Лиги чемпионов, в которых участвовал, а Лео не смог отличиться в кампании 2004/05.

Аргентинец делит с Роналду рекорд по количеству хет-триков в ЛЧ (8), но однажды он сделал то, чего португальцу никогда не удавалось: оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов. Ему это удалось в победном матче «Барселоны» над «Байером» со счетом 7:1 в марте 2012 года в рамках его рекордного сезона, в котором он забил 73 гола в 60 матчах на клубном уровне.

Криштиану Роналду (140 голов)

Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, забив 140 голов в 183 матчах: 14 – за «Ювентус», 21 – за «МЮ» и 105 – за «Реал». Криштиану также является рекордсменом по количеству голов за один сезон ЛЧ: в кампании 2013/14 он забил 17 мячей за «сливочных», которые помогли его команде выиграть трофей, обыграв в финале «Атлетико». Два года спустя, в сезоне 2015/16, он забил 16 голов.

Легендарный португалец 7 раз становился лучшим бомбардиром турнира – рекордный показатель. Он забил в рекордных 93 матчах ЛЧ, что составляет 51% от общего количества его игр в турнире, при этом в восьми из них он оформил хет-трик, что является рекордом, который он делит с Месси. За свою карьеру в Лиге чемпионов Роналду забил 38 разным соперникам, а его 10 голов в ворота «Ювентуса» — это рекорд среди всех игроков, которые забивали одной команде.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst

Лига чемпионов Тьерри Анри Эрлинг Холанд Руд ван Нистелрой Килиан Мбаппе Рауль Гонсалес Карим Бензема Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду
