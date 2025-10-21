Роналду, Месси и звездная компания: 10 лучших бомбардиров в истории ЛЧ

В каком бы формате ни проводилась Лига чемпионов, это всегда самый популярный и статусный клубный турнир Европы. Пока складывается впечатление, что измененная ЛЧ выглядит интересно: больше матчей с участием топ-клубов, больше зрелища и больше голов.

На последнем пункте остановимся подробнее и рассмотрим лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов (голы в квалификациях не учитываются).

Тьерри Анри (50 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Анри забил 50 голов в Лиге чемпионов, выступая за 3 клуба: «Арсенал» (35), «Барселону» (8) и «Монако» (7). Он начал карьеру игрока ЛЧ стильно, забив 6 мячей в первых пяти матчах за «Монако» в 20 лет, после чего перешел в «Арсенал» в сезоне 1999/00. С 35 голами Анри удерживает статус лучшего бомбардира «канониров» в истории ЛЧ.

Эрлинг Холанд (52 гола)

Холанд вошел в историю в сентябре текущего года, забив 50-й гол в Лиге чемпионов быстрее, чем кто-либо до него. Его голы за «Зальцбург», «Боруссию» и «Манчестер Сити» позволили ему забить 50 мячей в ЛЧ всего за 49 игр, побив предыдущий рекорд Руда ван Нистелроя в 62 поединка. Оформив дубль в ворота «Монако», Эрлинг стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству голов в первых 50 матчах турнира, забив 52 мяча.

Томас Мюллер (56 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

С момента дебюта Мюллера в Лиге чемпионов в сезоне 2008/09, он забил 56 мячей и отдал 25 результативных передач. Его количество голов более чем вдвое превышает показатели любого другого немецкого игрока в этом турнире (Марио Гомес занимает второе место с 26 голами). Он дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией»: в сезонах 2012/13 и 2019/20.

Руд ван Нистелрой (56 голов)

Ван Нистелрой забил в общей сложности 56 голов в Лиге чемпионов, но этот показатель мог бы быть выше, если бы он сыграл больше матчей ЛЧ в начале своей карьеры. До 25-летия и дебюта за «Манчестер Юнайтед» в этом турнире он провел всего 11 матчей за «ПСВ». Голландец быстрее всех забил 50 мячей в ЛЧ за 62 поединка, пока его рекорд не побил Холанд. Он забил 35 голов в Лиге чемпионов за «МЮ» — это клубный рекорд, в котором он опередил Уэйна Руни (30) и Райана Гиггза (28).

Килиан Мбаппе (60 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов в матче «Реала» с «Аталантой» 10 декабря 2024 года. На тот момент ему было 25 лет и 356 дней, и он стал вторым самым молодым игроком, достигшим этой отметки после Лионеля Месси. Его показатель в 50 голов за 79 матчей был четвертым самым быстрым в истории ЛЧ на тот момент после ван Нистелроя (62 матча), Месси (66) и Роберта Левандовски (77).

Рауль (71 гол)

Бывший игрок сборной Испании занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в истории Лиги чемпионов (66 голов), а его общий результат (71 мяч) — 5-й среди всех игроков турнира.

Рауль был лучшим бомбардиром ЛЧ до ноября 2014 года, когда его обошли Месси и Роналду. Он стал первым игроком «Реала», забившим 50 голов на европейской арене после Альфредо Ди Стефано, который ранее забил 49 мячей в еврокубках за «королевский клуб».

Сезон 2010/11 в составе немецкого «Шальке» стал последним для Рауля в Лиге чемпионов, и в нем он забил 5 мячей в 33 года. Таким образом, его общее количество голов в ЛЧ достигло 71-го, что более чем вдвое превышает результат любого другого испанского игрока в истории турнира: ближе всего к нему находится Фернандо Морьентес с 33 голами.

Карим Бензема (90 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

После перехода в «Аль-Иттихад», Бензема вряд ли вернется в Лигу чемпионов, но его послужной список из 90 голов и без того выглядит внушительно. Карим забивал во всех своих 18-ти сезонах ЛЧ, начиная с дебютной кампании 2005/06 за «Лион».

Француз впервые получил награду лучшего бомбардира Лиги чемпионов в сезоне 2021/22, забив 15 мячей и помогая «Реалу» завоевать титул, хотя в финале против «Ливерпуля» ему не удалось отличиться. Кроме того, Бензема – второй лучший бомбардир «королевского клуба» в истории ЛЧ с 78 голами за «сливочных».

Роберт Левандовски (105 голов)

Левандовски забил свой юбилейный 100-й гол в Лиге чемпионов не так давно – в ноябре 2024 года в матче против «Бреста». Из 105 мячей в ЛЧ 69 он забил за «Баварию» после перехода из дортмундской «Боруссии». Забив 11 голов в сезоне 2024/25, он довел их общее количество за «Барселону» в ЛЧ до 20-ти. Роберт – всего лишь второй игрок в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, который забил более 10 мячей за 3 разных клуба.

Левандовски является рекордсменом «Баварии» по количеству голов на европейской арене. Он также является рекордсменом среди игроков Бундеслиги по количеству мячей за сезон в Лиге чемпионов, забив 15 раз в кампании 2019/20, что помогло «Баварии» выиграть трофей. Кроме того, Роберт – первый поляк в истории ЛЧ, ставший лучшим бомбардиром сезона.

Лионель Месси (129 голов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Месси — второй лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, забив 129 голов. Ему принадлежит рекорд по количеству голов, забитых за один клуб в ЛЧ: 120 из 129 мячей он забил за «Барселону». Остальные 9 голов он записал на свой счет в составе «ПСЖ». Лео забивал 40 разным соперникам в Лиге чемпионов – это рекордный показатель, по которому он опережает Роналду (38).

Чаще всего аргентинец забивал «Арсеналу» – 9 голов. Месси забивал в 18 сезонах ЛЧ, начиная с кампании 2005/06. По этому показателю он сравнялся с Бензема, но Карим забивал во всех сезонах Лиги чемпионов, в которых участвовал, а Лео не смог отличиться в кампании 2004/05.

Аргентинец делит с Роналду рекорд по количеству хет-триков в ЛЧ (8), но однажды он сделал то, чего португальцу никогда не удавалось: оформил пента-трик в матче Лиги чемпионов. Ему это удалось в победном матче «Барселоны» над «Байером» со счетом 7:1 в марте 2012 года в рамках его рекордного сезона, в котором он забил 73 гола в 60 матчах на клубном уровне.

Криштиану Роналду (140 голов)

Роналду – лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, забив 140 голов в 183 матчах: 14 – за «Ювентус», 21 – за «МЮ» и 105 – за «Реал». Криштиану также является рекордсменом по количеству голов за один сезон ЛЧ: в кампании 2013/14 он забил 17 мячей за «сливочных», которые помогли его команде выиграть трофей, обыграв в финале «Атлетико». Два года спустя, в сезоне 2015/16, он забил 16 голов.

Легендарный португалец 7 раз становился лучшим бомбардиром турнира – рекордный показатель. Он забил в рекордных 93 матчах ЛЧ, что составляет 51% от общего количества его игр в турнире, при этом в восьми из них он оформил хет-трик, что является рекордом, который он делит с Месси. За свою карьеру в Лиге чемпионов Роналду забил 38 разным соперникам, а его 10 голов в ворота «Ювентуса» — это рекорд среди всех игроков, которые забивали одной команде.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst