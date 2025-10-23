Сабо обратился к Шовковскому: «Можно штрафовать или в дубль отправить»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо уверен, что главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский должен наказывать игроков, если те допускают ошибки, которые влияют на результат:

«Есть ошибка? Должно быть и наказание! Только так можно как-то порядок в команде навести. Методов хватает. Можно и штрафовать, можно и в дубль отправить.

Но главное, чтобы тренер знал, как относится игрок к делу, чем он и как живет, как у него дела в личной жизни. Игрок должен жить футболом, а не просто мячик набивать.

Еще очень важно, чтобы тренер общался с игроками индивидуально. Если нет контакта, если тренер не идет на него, не пытается помочь, вот тогда уже действительно виноват именно наставник, а не его подопечный», – уверен Сабо.

На данный момент «Динамо» набрало 17 баллов в чемпионате Украины и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – криворожского «Кривбасса» – составляет два балла. Именно против этой команды подопечные Александра Шовковского сыграют 26 октября.