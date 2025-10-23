Александр ФИЛИППОВ о чемпионстве с Полесьем, голах и топ-игроках

23 октября празднует свой день рождения один из самых ярких форвардов УПЛ Александр Филиппов. В эксклюзивном интервью Sport.ua нападающий «Полесья» поделился эмоциями от первых голов за житомирскую команду, оценил выступление своего клуба в квалификации еврокубков, а также ответил на другие вопросы.

– Саша, 29 сентября, так сказать, прорвало твою результативность в УПЛ. В «Волчьем дерби» с «Вересом» тебе удалось оформить дубль! Это твои первые голы за «Полесье» в УПЛ. Какие эмоции от этих голов?

– Конечно же, всегда приятно забивать голы за новую команду. Но, конечно, хотелось их немножко раньше забить и помогать команде с самого начала. Но все случается, когда и должно случиться. Всему свое время. Поэтому я рад, что своими голами и своими действиями помогаю своей команде добывать очки. Можно сказать, что постепенно приходим в себя и двигаемся дальше. Я уверен, что мы будем становиться еще сильнее.

– Рад, что удалось забить два раза и добиться победы в матче с крепким соперником? И как прокомментируешь голы? В первом забитом мяче тебе Андриевский дал классный пас пяткой. А во втором ты уже слету эффектно положил мяч в ворота.

- По поводу своих голов могу сказать, что в этих случаях было бы хорошо, если бы получилось две результативных передачи от Сани Андриевского. Если бы я сразу забил второй гол, то это, наверное, был бы шедевр с его передачи. Поэтому я перед Саней извинился за то, что, наверное, во втором моменте еще сложнее было для него отдать эту передачу. Но он хорошо ее отдал! Это была зрячая передача пяткой. Я хотел забить в дальний угол. Но хорошо, что вторым темпом пошла атака и я забил второй гол. По поводу первого забитого мяча скажу, что также увидел, что Саня Андриевский находится в хорошей позиции, поэтому я побежал. Он отдал хорошую передачу пяткой. В том эпизоде оставалось только пробить мимо вратаря и забить! А во втором эпизоде хорошо, что атака пошла вторым темпом и уже мяч хорошо лег на ногу. Поэтому довольно-таки неплохой гол тоже получился.

– Если говорить о еврокубках, какие эмоции остались от матчей квалификации Лиги конференций?

– Можно сказать, что остался некий осадок. Потому что могли пройти в групповой этап Лиги конференций. Но все равно, я считаю, что можно поставить плюс команде за это выступление. Потому что был приход в клуб нового тренерского состава, новых игроков. Все равно были пертурбации. Поэтому ушло время на то, чтобы построить команду! И она до сих пор все равно потихоньку формируется. Мы прошли два раунда в матчах с довольно-таки неплохими соперниками! А «Фиорентина», я считаю, что это, наверное, один из самых сильных соперников, который мог попасться. Но мы достойно с ними сыграли. Тяжело было отыграться после поражения со счетом 0:3, но в ответном поединке мы побеждали на выезде со счетом 0:2! И мы могли хотя бы удержать эту победу и с положительными эмоциями вернуться домой. Но так получилось, что в итоге уступили в ответном поединке. Но мы будем делать все возможное, чтобы в дальнейшем быть сильнее и еще лучше играть, а также, в первую очередь, попасть в еврокубки! И мы будем делать все возможное для того, чтобы как можно лучше представлять нашу команду и нашу страну на международной арене!

– «Полесье» идет сейчас на 5 месте в УПЛ, набрав 16 очков. Отрыв от первого места всего 3 балла. Будете бороться за чемпионство?

– Я не привык смотреть в турнирную таблицу. Тем более, что сейчас начало чемпионата. Еще все будет меняться и не раз. Поэтому уже в конце чемпионата будем считать очки. Мы – это амбициозный клуб, который ставит максимальные задачи во всех турнирах, где мы участвуем. Мы хотим набирать очки и не важно, с кем мы играем – «Шахтером», «Динамо», «Кудровкой», «Полтавой» либо другими командами. Поэтому мы максимально собраны, максимально сконцентрированы и выходим на поле, чтобы выполнять свою задачу.

– Эти два гола в личную копилку как думаешь дадут тебе, так сказать, задор попробовать стать лучшим голеадором УПЛ? На данный момент после девяти туров еще нет явного лидера в гонке лучших снайперов.

– Я не ставлю первоочередную задачу стать лучшим бомбардиром. Конечно, мне хочется забивать, потому что это моя работа. Я люблю выполнять свою работу качественно, чтобы помогать своей команде, в первую очередь. Но как будет, все расставит на свои места финиш чемпионата. Главное, чтобы мои голы приносили победы команде.

– Что скажешь о работе с Русланом Ротанем в «Полесье»? Что интересного выделишь?

– Как я всегда говорил, Руслан Петрович – это молодой, амбициозный тренер, который тоже уже становится намного опытнее, намного спокойнее, намного лучше, потому что он уже достаточно прошел и в тренерской карьере, и как игрок. У него есть этот бесценный опыт, который нужен. Он из тех тренеров, которые работают 24 на 7, которые никогда не устают и доносят информацию, которая всегда нам полезна. А наша задача, как футболистов, выходить и воплощать это на футбольном поле. Поэтому мы полностью доверяем нашему тренерскому составу.

– Что скажешь о партнерах по команде?

– Я вижу, что у нас есть качество и есть очень хорошие игроки. У нас замечательный подбор футболистов, поэтому, я думаю, что тренерский состав должен быть доволен теми игроками, которые у нас есть. Я вижу у ребят желание расти, как команда и индивидуально. Я знаю, что нам под силу занимать самые высокие места. Для этого мы каждый день и работаем, отдавая все силы, чтобы становиться лучше.

– С кем уже до этого пересекался в бывших командах? И как работаете над командной игрой?

– Никита Кравченко и Шепа, которые пришли! Вместе с ними мы в «Александрии» были. Есть ребята, с которыми мы играли в «Днепре-1» вместе и с кем-то пересекались на футбольном поле до этого не раз. Мы в принципе все друг друга знаем и, можно сказать, что говорим на одном футбольном языке. Поэтому в плане адаптации и коммуникации никаких проблемы не возникает.

– Твой гол в ворота «Санта-Коломы» был очень важен. Он помог добиться важной победы для «Полесья». Рад, что снова удалось забить в еврокубках? И, кстати, это твой дебютный гол за «Полесье» в еврокубках.

– Конечно, всегда любой гол придает уверенности игроку. Тем более, что это был первый гол за «Полесье». И это был важный переломный гол в еврокубках, конечно же. Тогда были замечательные эмоции от победы, потому что в первом матче мы проиграли. И ответный поединок был достаточно волнительный. Мы переживали и хотели доказать самим себе, что результат в первой встрече был случайностью. Наверное, в первом матче мы немножко перегорели. Поэтому в ответном поединке мы играли с холодной головой и добились хорошего результата.

– После «Санта-Коломы» вы красиво обыграли «Пакш», а затем была «Фиорентина», с которой также получилось яркое противостояние. Опыт игр с «Фиорентиной» особенный? Матчи с командой Серии А, наверное, придают особого опыта?

– «Фиорентина» - это топ-команда из хорошего чемпионата, а именно из Серии А. Мы действительно хотели проверить свои силы в матчах с таким клубом. Но в первом поединке мы больше играли эмоциями, чем холодной головой. Где-то не все получалось и пропустили быстрый гол. Но у нас действительно было достаточно много хороших моментов, в которых мы могли перевернуть игру. Но очень хорошие сэйвы делал Де Хеа. Поэтому счет 0:3, можно сказать, был не по игре. Я уверен, что мы заслуживали на один или несколько голов и на ответный матч мы поехали бы уже с другим результатом. А во втором поединке мы уже все отпустили, выходили на поле, бились, играли друг за друга. Но немножко не хватило все-таки. «Фиорентина» - это опыт, опытные игроки, команда, которая два года подряд была в финале Лиги конференций, а затем и в полуфинале. Поэтому класс есть класс все равно. Это действительно были игры, благодаря которым мы выросли, как футболисты.

– Италия особая страна? Какое впечатление от Италии осталось?

– Мы не играли в самом городе Флоренция, потому что у них в этот момент была реконструкция стадиона. Мы жили недалеко от города Парма и играли на стадионе, на котором играет «Сассуоло». А атмосферу мы почувствовали на нашей, можно сказать, домашней игре в Словакии, где наши болельщики пришли нас поддержать. Также болельщики «Фиорентины» приехали их поддержать на домашний матч своей команды. Конечно, чувствуется класс футболистов. Даже, если сравнивать с противостоянием с «Пакшем», то после домашней победы 3:0 на своем поле в ответной встрече, когда мы проигрывали 2:0 на выезде, появился какой-то мандраж и переживания. А «Фиорентина», проигрывая дома 0:2, все равно продолжает создавать моменты. Поэтому виден класс футболистов. Они много поиграли на международной арене против хороших соперников с той же интенсивностью, с который они должны это делать. Мы должны стремиться к этому уровню. Наверное, нам не хватило уверенности и класса.

– Если помечтать и задуматься уже о следующем сезоне. С какой итальянской командой или командами хочешь сыграть уже в следующем сезоне еврокубков?

– Если так задуматься, всегда хочется играть с любым грандом европейского футбола из Италии, Франции, Германии, Англии, Испании. На фоне этих команд ты видишь свой уровень и понимаешь, к чему ты должен стремиться. Поэтому будем делать все от себя зависящее, чтобы в следующем сезоне опять выйти в еврокубки.

– В том сезоне с «Александрией» ты выиграл «серебро». Хочется в этом сезоне с «Полесьем» взять золото и сыграть в Лиге чемпионов? Сыграть с «Барселоной», «Баварией», «Ман Сити» или другими командами это реализуемые мечты?

– Конечно же, хочется стать чемпионами. Мы ради этого и работаем, ради этого я и занимаюсь футболом, чтобы идти к своей цели, к своим мечтам, достигать этого. Ну будем идти к этому постепенно, маленькими шагами. Самая главная игра – следующая. Если в каждом поединке мы будем забирать очки, которые должны брать, конечно, мы станем чемпионами. И затем будем играть с сильными европейскими грандами. Я вижу, как развивается ФК «Полесье». Спасибо нашему президенту Буткевичу Геннадию Владиславовичу, всем сотрудниками и тренерскому составу, всем футболистами, которые выполняют свою работу и поднимают клуб к новым вершинам.

Блиц от Александра Филиппова на день рождения:

– Самый крутой защитник, против которого ты на данный момент сыграл?

– Ракицкий.

– Самый крутой вратарь, против которого ты на данный момент сыграл?

– Де Хеа.

– Против какого знаменитого вратаря хочешь проверить свои силы и сыграть?

– Нойер.

– Против какого знаменитого защитника хочешь проверить свои силы и сыграть?

– Ван Дейк.

– На каком стадионе мечтаешь сыграть в еврокубках?

– «Сан Сиро».

– Если выйдешь на пик формы и тебя возьмут на чемпионат мира, против каких сборных хотел бы там сыграть?

– Против всех топовых! Испания, Франция, Германия, Италия, Англия.

– Пять лучших форвардов в истории футбола по твоему мнению?

– Месси, «Зубастик» Роналдо, Криштиану Роналду, Пеле и Марадона.

– Пять лучших современных форвардов по твоему мнению?

– Кейн, Мбапе, Холанд, Левандовски и Хуан Альварес.