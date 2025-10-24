САБО: «Динамо следует дать ему шанс, но он – пижон!»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о форварде киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко следует дать шанс, но он – пижон!

Я просто пристально посмотрел, как он играл за молодежную сборную. Это же йо* твою мать, простите за выражение. Ну как он не может со своими габаритами нормально корпусом закрыть мяч? И не только! Открываться, как следует, тоже не умеет. Он получает мяч и начинает с ним возиться, голова вниз, взгляд в газон, а не на партнеров по команде», – сказал Сабо.

