Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «Динамо следует дать ему шанс, но он – пижон!»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 07:02 |
2007
0

Йожеф – о Пономаренко

САБО: «Динамо следует дать ему шанс, но он – пижон!»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о форварде киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко следует дать шанс, но он – пижон!

Я просто пристально посмотрел, как он играл за молодежную сборную. Это же йо* твою мать, простите за выражение. Ну как он не может со своими габаритами нормально корпусом закрыть мяч? И не только! Открываться, как следует, тоже не умеет. Он получает мяч и начинает с ним возиться, голова вниз, взгляд в газон, а не на партнеров по команде», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер Йожеф Сабо рассказал, с кем бы не хотел, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на ЧМ-2026.

