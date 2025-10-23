Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 71 гол в туре. Установлен новый рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2025, 09:03 |
В 3-м туре этапа лиги на 4 гола было превзойдено предыдущее достижение турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Установлен новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в туре.

3-й тур этапа лиги подарил болельщикам 71 забитый мяч, на 4 превосходящий предыдущее достижение (67), которое было установлено в 5-м туре прошлого сезона и повторено в 1-м туре нынешнего розыгрыша турнира.

Самые результативные туры в истории Лиги чемпионов

  • 71 – 2025/26, 3-й тур (18 матчей)
  • 67 – 2024/25, 5-й тур (18 матчей)
  • 67 – 2025/26, 1-й тур (18 матчей)
  • 64 – 2024/25, 8-й тур (18 матчей)
  • 63 – 2000/01, 1-й тур (16 матчей)

Наиболее результативными командами 3-го тура стали ПСЖ (7), ПСВ (6), Барселона (6), Ливерпуль (5) и Челси (5).

