71 гол в туре. Установлен новый рекорд Лиги чемпионов
В 3-м туре этапа лиги на 4 гола было превзойдено предыдущее достижение турнира
Установлен новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в туре.
3-й тур этапа лиги подарил болельщикам 71 забитый мяч, на 4 превосходящий предыдущее достижение (67), которое было установлено в 5-м туре прошлого сезона и повторено в 1-м туре нынешнего розыгрыша турнира.
Самые результативные туры в истории Лиги чемпионов
- 71 – 2025/26, 3-й тур (18 матчей)
- 67 – 2024/25, 5-й тур (18 матчей)
- 67 – 2025/26, 1-й тур (18 матчей)
- 64 – 2024/25, 8-й тур (18 матчей)
- 63 – 2000/01, 1-й тур (16 матчей)
Наиболее результативными командами 3-го тура стали ПСЖ (7), ПСВ (6), Барселона (6), Ливерпуль (5) и Челси (5).
⚽ Tuesday: 43 goals— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
⚽ Wednesday: 28 goals
🌟 A new Champions League record...#UCL pic.twitter.com/0JGziQWBbx
The goals just kept coming in this week's Champions League action 📈— BBC Sport (@BBCSport) October 22, 2025
It was the highest-scoring gameweek on record! pic.twitter.com/D7UIy9U1C5
