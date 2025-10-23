71 гол в туре. Установлен новый рекорд Лиги чемпионов

Установлен новый рекорд Лиги чемпионов по количеству забитых мячей в туре.

3-й тур этапа лиги подарил болельщикам 71 забитый мяч, на 4 превосходящий предыдущее достижение (67), которое было установлено в 5-м туре прошлого сезона и повторено в 1-м туре нынешнего розыгрыша турнира.

Самые результативные туры в истории Лиги чемпионов

71 – 2025/26, 3-й тур (18 матчей)

67 – 2024/25, 5-й тур (18 матчей)

67 – 2025/26, 1-й тур (18 матчей)

64 – 2024/25, 8-й тур (18 матчей)

63 – 2000/01, 1-й тур (16 матчей)

Наиболее результативными командами 3-го тура стали ПСЖ (7), ПСВ (6), Барселона (6), Ливерпуль (5) и Челси (5).

⚽ Tuesday: 43 goals

⚽ Wednesday: 28 goals



🌟 A new Champions League record...#UCL pic.twitter.com/0JGziQWBbx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025