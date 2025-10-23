Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных моментов

Килиан Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных голевых моментов.

В матче 3-го тура этапа лиги, в котором Реал победил на своем поле Ювентус со счетом 1:0, французский нападающий оборвал свою результативную серию, не отличившись ни голом, ни ассистом.

Однако Килиан Мбаппе возглавляет рейтинг Лиги чемпионов нынешнего года по количеству созданных голевых моментов (16).

По этому показателю француз уже на 3 действия опережает своего одноклубника Арду Гюллера (13) и по меньшей мере на 5 действий любого другого игрока турнира.

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов в ЛЧ сезона 2025/26

16 – Килиан Мбаппе (Реал)

13 – Арда Гюллер (Реал)

11 – Флориан Вирц (Ливерпуль)

11 – Николя Пепе (Вильярреал)

10 – Фил Фоден (Манчестер Сити)

10 – Чикиньо (Олимпиакос)

10 – Василий Кушей (Славия)

10 – Майкл Олисе (Бавария)

9 – Хулиан Альварес (Атлетико)

9 – Лукаш Провод (Славия)