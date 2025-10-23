Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных моментов
Лига чемпионов
23 октября 2025, 08:51 | Обновлено 23 октября 2025, 08:52
102
0

Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных моментов

Французский нападающий Реала уже с отрывом лидирует по этому показателю

23 октября 2025, 08:51 | Обновлено 23 октября 2025, 08:52
102
0
Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных моментов
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе лидирует после трех туров ЛЧ по количеству созданных голевых моментов.

В матче 3-го тура этапа лиги, в котором Реал победил на своем поле Ювентус со счетом 1:0, французский нападающий оборвал свою результативную серию, не отличившись ни голом, ни ассистом.

Однако Килиан Мбаппе возглавляет рейтинг Лиги чемпионов нынешнего года по количеству созданных голевых моментов (16).

По этому показателю француз уже на 3 действия опережает своего одноклубника Арду Гюллера (13) и по меньшей мере на 5 действий любого другого игрока турнира.

Игроки с наибольшим количеством созданных голевых моментов в ЛЧ сезона 2025/26

  • 16 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 13 – Арда Гюллер (Реал)
  • 11 – Флориан Вирц (Ливерпуль)
  • 11 – Николя Пепе (Вильярреал)
  • 10 – Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • 10 – Чикиньо (Олимпиакос)
  • 10 – Василий Кушей (Славия)
  • 10 – Майкл Олисе (Бавария)
  • 9 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 9 – Лукаш Провод (Славия)
По теме:
Девушка Ямаля рассмешила Флика после матча с Олимпиакосом
Бавария установила рекорд Бундеслиги. Достижение Милана уже в одном шаге
71 гол в туре. Установлен новый рекорд Лиги чемпионов
Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Ювентус Килиан Мбаппе статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
Футбол | 23 октября 2025, 08:56 0
«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере
«Как так могло получиться?». Маркевич – о работе Арды Турана в Шахтере

Авторитетный отечественный тренер пока не впечатлен работой турецкого специалиста

Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Футбол | 22 октября 2025, 11:33 2
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена
Ливерпуль не смог вылететь на матч ЛЧ. Пресс-конференция Слота отменена

22 октября английская команда сыграет против немецкого «Айнтрахта»

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 07:22
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо
Футбол | 22.10.2025, 12:33
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо
Маркевич спрогнозировал итог поединка Самсунспор – Динамо
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Футбол | 22.10.2025, 13:01
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Хаби АЛОНСО: «Это, пожалуй, лучший вратарь в мире. Дело в его характере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
Ротань поставил цель подписать игрока Динамо. Известна позиция киевлян
22.10.2025, 07:58 10
Футбол
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
Энрике отреагировал на сумасшедший матч ПСЖ, где Забарный получил красную
22.10.2025, 07:58 1
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
22.10.2025, 15:29 2
Другие виды
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
Забарному вынесли вердикт во Франции после провального матча Лиги чемпионов
22.10.2025, 07:05 2
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 134
Футбол
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
В команде Усика назвали условие для боя с Мозесом Итаумой
22.10.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем