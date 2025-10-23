Критиковавший проведение матча Ла Лиги в США Куртуа обрадовался его отмене

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
23 октября 2025, 08:05 |
Бельгийский вратарь считает, что матчи должны проводиться дома

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об отмене матча Ла Лиги в Соединенных Штатах. Бельгийский вратарь изначально критиковал эту идею.

«Я доволен. Не было смысла делать такие вещи без прозрачности, ведь, как я говорил, матчи должны проводиться дома. Если это будет реализовано в будущем, все клубы должны голосовать сообща. Все должны быть за. Если испанская лига и ее бренд хороши, и вы считаете ее лучшей лигой в мире, вам не нужно ехать куда-то еще», – резюмировал 33-летний Куртуа после матча с «Ювентусом» (1:0) в Лиге чемпионов.

Ранее испанская Ла Лига сообщила о том, что запланированная игра «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами не состоится.

Каталонский клуб заявил, что с уважением относится к данному решению, но сожалеет об утерянной возможности улчшить и укрепить репутационную составляющую соревнования.

Тибо Куртуа Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: Marca
