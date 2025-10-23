Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд и Кейн продолжают погоню за рекордом Левандовски в XXI веке
Лига чемпионов
23 октября 2025, 01:15 |
0

Холанд и Кейн продолжают погоню за рекордом Левандовски в XXI веке

Звездные нападающие продолжили свои результативные серии в третьем туре Лиги чемпионов

Холанд и Кейн продолжают погоню за рекордом Левандовски в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форварды Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Гарри Кейн («Бавария») продолжают погоню за рекордом представителя испанской «Барселоны» Роберта Левандовски в ХХІ веке.

В матчах третьего тура Лиги чемпионов звездные нападающие забили очередные голы за свои клубы, тем самым продолжив забивные серии.

Холанд помог «горожанам» одолеть на выезде испанский «Вильярреал» (2:0) и забил уже в 12 матчах подряд во всех турнирах за клуб и сборную Норвегии. Кейн отличился в десяти подряд поединках за «Баварию» и сборную Англии – мюнхенский клуб разгромил бельгийский «Брюгге» (4:0).

Не смог отличиться забитым мячом игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который оборвал свою голевую серию на отметке в 11 матчей.

Рекорд XXI века принадлежит Роберту Левандовски, который в 2021 году в 14 матчах подряд за «Баварию» и сборную Польши отмечался забитыми мячами.

Самые длинные забивные серии в ХХІ веке (среди игроков топ-5 европейских чемпионатов):

  • 14 – Роберт Левандовски (Бавария, сборная Польши, 2021)
  • 12 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед, сборная Нидерландов, 2003)
  • 12 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, сборная Норвегии, 2025)
  • 11 – Радамель Фалькао (Атлетико, сборная Колумбии, 2012)
  • 11 – Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии, 2014)
  • 11 – Килиан Мбаппе (Реал, сборная Франции, 2025)
  • 10 – Руд ван Нистелрой (Манчестер Юнайтед, 2001-02)
  • 10 – Рой Макаай (Бавария, 2005)
  • 10 – Лионель Месси (Барселона, 2012-13)
  • 10 – Дуван Сапата (Аталанта, 2018-19)
  • 10 – Лионель Месси (Барселона, сборная Аргентины, 2020)
  • 10 – Роберт Левандовски (Бавария, 2020)
  • 10 – Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии, 2022)
  • 10 – Гарри Кейн (Бавария, сборная Англии, 2025)
Лига чемпионов Гарри Кейн Бавария Эрлинг Холанд Манчестер Сити Килиан Мбаппе Реал Мадрид Роберт Левандовски Барселона статистика рекорд
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
