Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Украина. Премьер лига
23 октября 2025, 08:32 |
4153
1

Тренер высказался о Виталии Буяльском

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов о капитане команды Виталии Буяльском.

– Виталий Буяльский четыре матча подряд не попадал в стартовый состав, но в последних двух поединках начинал игру с первых минут. Ему удалось вернуть доверие тренера?

– Главный тренер решает, кто играет, а кто – нет.

В этом сезоне Виталий Буяльский на клубном уровне за «Динамо» провел 12 поединков, в которых смог отметиться пятью голами и тремя результативными передачами.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский Виталий Буяльский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Перець
Воно й видно 6 останніх ігор
Ответить
+1
