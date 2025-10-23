ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
Тренер высказался о Виталии Буяльском
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов о капитане команды Виталии Буяльском.
– Виталий Буяльский четыре матча подряд не попадал в стартовый состав, но в последних двух поединках начинал игру с первых минут. Ему удалось вернуть доверие тренера?
– Главный тренер решает, кто играет, а кто – нет.
В этом сезоне Виталий Буяльский на клубном уровне за «Динамо» провел 12 поединков, в которых смог отметиться пятью голами и тремя результативными передачами.
