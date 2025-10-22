ГВАРДИОЛА: «Ман Сити возвращается к тому уровню, который был раньше»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА против испанского Вильярреала (2:0).

Пеп Гвардиола заявил, что доволен игрой команды. Во время послематчевой пресс-конференции Гвардиола отметил, что чувствует возвращение команды на уровень, который позволял выигрывать столько больших трофеев до прошлого сезона.

Пеп Гвардиола: «Если проанализировать первый тайм и некоторые моменты во втором, мы создали несколько хороших шансов. Мы хорошо сыграли. Я знаю, что испанцы понимают: Вильярреал – это топовая команда. Я знаю, насколько сложно играть здесь, и у меня есть ощущение, что все возвращается к тому уровню, на котором мы были раньше».

Эрлинг Холанд и Бернарду Силва забили голы в Испании, благодаря чему Ман Сити набрал 7 очков из 9 возможных на старте основного этапа Лиги чемпионов. Этот результат также продлил беспроигрышную серию Сити до 9 матчей во всех турнирах – 7 побед и 2 ничьих.