Бразильский футболист погиб в 20 лет, врезавшись на мотоцикле в корову
Антони Илано погиб
Бразильский футболист Антони Илано, выступавший за молодежную команду «Пиауи», отошел в вечность. Ему было всего 20 лет. Об этом пишет The Sun.
По информации источника, футболист попал в смертельное ДТП. Авария произошла утром 20 октября, когда спортсмен уезжал домой после празднования дня рождения своего отца.
Сообщается, что мотоцикл игрока столкнулся с вышедшей на дорогу коровой. Бразильская полиция подтвердила, что Илана погиб на месте происшествия, а обстоятельства столкновения остаются предметом расследования.
