ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве
Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного пострадал от атаки рф
В ночь на 22 октября российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Именно на базе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного тренируется и проживает луганская Заря, вынужденно изменившая место жительства из-за войны Украины с рф еще в 2014 году.
Об инциденте сообщил и.о. ректора НУФВСУ Александр Пыжов, отметив, что, к счастью, обошлось без жертв. Во время атаки учащиеся колледжа находились в укрытии, все они целые и здоровые.
«Материально-техническую базу отстроим. Образование и спорт для нас – это не просто здания, это основа для будущих побед», – лаконично заявил Пыжов.
В результате удара было повреждено искусственное футбольное поле, разрушены окна в футбольном и легкоатлетическом манежах, а также получили повреждения учебное помещение. Руководство университета и колледжа сразу прибыли на место происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и координировать дальнейшие действия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валентин Рубчинский может уже зимой перебраться в Житомир
Авторитетный специалист ждет от киевлян максимального результата в Турции