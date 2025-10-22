ФОТО. Россияне изуродовали тренировочную базу клуба УПЛ в Киеве

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 14:11 | Обновлено 22 октября 2025, 14:33
Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного пострадал от атаки рф

ФК Заря

В ночь на 22 октября российские войска нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки пострадал Олимпийский профессиональный колледж имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Именно на базе Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного тренируется и проживает луганская Заря, вынужденно изменившая место жительства из-за войны Украины с рф еще в 2014 году.

Об инциденте сообщил и.о. ректора НУФВСУ Александр Пыжов, отметив, что, к счастью, обошлось без жертв. Во время атаки учащиеся колледжа находились в укрытии, все они целые и здоровые.

«Материально-техническую базу отстроим. Образование и спорт для нас – это не просто здания, это основа для будущих побед», – лаконично заявил Пыжов.

В результате удара было повреждено искусственное футбольное поле, разрушены окна в футбольном и легкоатлетическом манежах, а также получили повреждения учебное помещение. Руководство университета и колледжа сразу прибыли на место происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и координировать дальнейшие действия.

российско-украинская война Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
