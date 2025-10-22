Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после разгрома от Ньюкасла
Лига чемпионов
22 октября 2025, 12:14 |
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова после разгрома от Ньюкасла

«Бенфика» потерпела поражение со счетом 0:3 в поединке третьего тура Лиги чемпионов 

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Английский «Ньюкасл» разгромил португальскую «Бенфику» со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов, который состоялся во вторник, 21 октября.

С первых минут в составе лиссабонского клуба на поле вышли два представителя сборной Украины – полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин. Португальская пресса оценила игру этих футболистов:

Трубин: «Он начал игру, показал признаки неуверенности и неудачно сыграл на 7-й минуте. Но, если проанализировать все 90 минут, Трубин предотвратил более серьёзное поражение: хладнокровно сыграл на 10-й минуте, на 27-й, когда отразил удар Гимараэша, на 55-й дважды помешал забить Гордону.

По этому, обвинять украинского голкипера в пропущенных голах не имеет смысла. Без него счет мог быть более разгромным»

Судаков: «Его связка с Павлидисом совершенно не сработала . Судаков был слишком далек от качественной игры, слишком много времени проводил без мяча, терял его и не справлялся с давлением соперника».

Николай Титюк Источник: A Bola
