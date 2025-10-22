Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико
Лига чемпионов
22 октября 2025, 07:33 | Обновлено 22 октября 2025, 09:12
333
0

Шведский форвард оформил дубль

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал уверенную победу лондонцев над мадридским «Атлетико» (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов.

27-летний игрок в этом матче записал на свой счет 2 забитых мяча.

«Оба (гола – Прим.ред.) были великолепны. Я немного сомневался, не нахожусь ли я в офсайде во время первого гола, возможно, поэтому я больше сыграл во втором. Это награда для команды, но, конечно, и для меня тоже. Я стараюсь всегда выкладываться по полной, усердно работать и вносить свой вклад разными вещами. Рано или поздно это придет», – сказал Дьекереш после матча.

Счет в матче открыл Габриэл Магальяйнс на 57-й минуте, Габриэл Мартинелли удвоил преимущество лондонцев на 64-й минуте, на 67-й и 70-й минутах Дьекереш отличился дублем.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Виктор Дьекереш
Оксана Баландина Источник: УЕФА
