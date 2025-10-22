Дьекереш назвал великолепными свои голы в ворота Атлетико

Шведский нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш прокомментировал уверенную победу лондонцев над мадридским «Атлетико» (4:0) в 3-м туре Лиги чемпионов.

27-летний игрок в этом матче записал на свой счет 2 забитых мяча.

«Оба (гола – Прим.ред.) были великолепны. Я немного сомневался, не нахожусь ли я в офсайде во время первого гола, возможно, поэтому я больше сыграл во втором. Это награда для команды, но, конечно, и для меня тоже. Я стараюсь всегда выкладываться по полной, усердно работать и вносить свой вклад разными вещами. Рано или поздно это придет», – сказал Дьекереш после матча.