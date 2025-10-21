Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:17 | Обновлено 21 октября 2025, 22:32
ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо

Защитник ПСЖ удачно сыграл после навеса с углового от Нуну Мендеша

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильян Пачо

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В начале встречи в воротах немецкого клуба побывал первый мяч – защитник Уильян Пачо переиграл голкипера соперника во время навеса с углового.

Результативную передачу на свой счет записал португальский защитник Нуну Мендеш.

ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин

Лига чемпионов Байер Байер - ПСЖ ПСЖ Вильян Пачо видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
