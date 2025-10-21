ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо
Защитник ПСЖ удачно сыграл после навеса с углового от Нуну Мендеша
Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.
Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В начале встречи в воротах немецкого клуба побывал первый мяч – защитник Уильян Пачо переиграл голкипера соперника во время навеса с углового.
Результативную передачу на свой счет записал португальский защитник Нуну Мендеш.
ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо
ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоау Коррейя был удален уже на 4-й минуте матча, это рекорд в истории ЛЧ
Трилогия против Фьюри – маловероятна