Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором играют немецкий «Байер» и французский ПСЖ.

Команды вышли на поле «BayArena» в Леверкузене, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В начале встречи в воротах немецкого клуба побывал первый мяч – защитник Уильян Пачо переиграл голкипера соперника во время навеса с углового.

Результативную передачу на свой счет записал португальский защитник Нуну Мендеш.

ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо

ГОЛ, 0:1! Пачо, 7 мин