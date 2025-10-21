Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин дал несколько комментариев перед матчем третьего тура основного раунда лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ньюкаслом».

Встречу примет стадион «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток прозвучит 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

23-летний футболист португальского гранда дал пресс-конференцию перед матчем с английским клубом.

ВИДЕО. Комментарии Трубина перед матчем Лиги чемпионов с Ньюкаслом