ВИДЕО. Комментарии Алонсо перед матчем Лиги чемпионов Реал – Ювентус
Испанский коуч «Реала» дал несколько комментариев перед игрой с «Ювентусом»
Во вторник, 16 сентября, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».
Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
«Реал» после двух туров имеет 6 очков. «Ювентус» пока дважды сыграл вничью и набрал 2 очка. Матч обещает стать одним из центральных в еврокубковой неделе.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главного тренера «Реала» Хаби Алонсо.
ВИДЕО. Комментарии Алонсо перед матчем Лиги чемпионов Реал – Ювентус:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Пробиотики тонизируют кишечник, а этот текст – ваше ментальное здоровье