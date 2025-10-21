Во вторник, 16 сентября, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Реал» после двух туров имеет 6 очков. «Ювентус» пока дважды сыграл вничью и набрал 2 очка. Матч обещает стать одним из центральных в еврокубковой неделе.