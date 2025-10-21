Лига чемпионов21 октября 2025, 18:23 | Обновлено 21 октября 2025, 18:24
79
0
Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Ювентус
Встреча состоится 22 октября, начало – в 22:00
21 октября 2025, 18:23 | Обновлено 21 октября 2025, 18:24
79
0
Во вторник, 16 сентября, на «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом».
Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Реал» после двух туров имеет 6 очков. «Ювентус» пока дважды сыграл вничью и набрал 2 очка. Матч обещает стать одним из центральных в еврокубковой неделе.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2025, 12:18 9
Пьер Менес подверг критике трансфер украинца
Футбол | 21 октября 2025, 08:42 0
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Футбол | 21.10.2025, 18:37
Бокс | 20.10.2025, 22:33
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Комментарии 0
Популярные новости
21.10.2025, 08:13 3
21.10.2025, 08:39 3
20.10.2025, 07:02 3
20.10.2025, 03:59 6
20.10.2025, 13:17 5
20.10.2025, 09:10 1
20.10.2025, 06:42